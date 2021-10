Iphone 13 chega ao Brasil; confira preços e como comprar o novo modelo

Td Talita de Souza

(crédito: Apple/Reprodução)

Mais de um mês após ser lançado oficialmente pela Apple, o Iphone 13, versão mais recente do smartphone produzido pela empresa de Steve Jobs, chegou ao Brasil. Os interessados em garantir o novo modelo já podem fazer a compra pelo site oficial da Apple, que está oferecendo frete grátis para qualquer destino do país. O prazo de entrega é de cerca de 15 dias.

A versão Mini, que tem a tela de 5,4 polegadas, com armazenamento de 128 GB custa R$ 6.599. Na nova linha do Iphone, a capacidade de armazenamento de 64 GB foi extinta, o que foi visto por especialistas como uma melhoria, porque assim o valor mais baixo já contará com um alto nível de armazenamento.

Já a versão convencional do Iphone 13 tem tela de 6,1 polegadas e custa R$ 7.599; enquanto a versão Pro, com o mesmo tamanho de visor, custa R$ 9.499. A versão mais cara, o Iphone 13 Pro Max, com tela de 6,7 polegadas, vai para casa do interessado que desembolsar — no mínimo — R$ 10.499. Apenas a versão Pro Max oferece a opção de 1 TB de armazenamento, por um custo de R$ 14.499.

Além da Apple, há lojas não oficiais que adotaram a venda sob encomenda, na qual o cliente realiza um cadastro, faz o pagamento e espera o aparelho chegar em casa ainda em novembro — é o caso da Iplace.

Menos design, mais entrega

Similar ao 12, o Iphone 13 não tem grandes novidades no design, mas promete entregar melhorias no processador e na qualidade das câmeras. De acordo com a empresa, no lançamento do modelo em 14 de setembro, o novo chip A15 Bionic promete uma navegação limpa e sem travamentos.

Novas cores foram incluídas no Iphone 13 (foto: Apple/Reprodução)

Já as duas câmeras em diagonal — a grande-angular e a ultra-angular — auxiliarão o novo Modo Cinema, que possibilita a gravação de vídeos com foco automático dinâmico em pessoas e objetos e efeito de fundo desfocado na cena. O Iphone Pro Max conta, ainda, com uma teleobjetiva para auxiliar na gravação.

Além disso, os consumidores terão uma bateria de pelo menos 1,5 hora a mais de duração do que a das versões anteriores.