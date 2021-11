Perdido na Black Friday? Veja lista de produtos e sites mais procurados

RN Ronayre Nunes

Não se preocupe, ficar na dúvida é normal. Veja o que as pessoas andam procurando - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mais uma Black Friday desponta no horizonte e para muitos é a chance perfeita de aproveitar uma boa promoção. E enquanto alguns já estão com os produtos de compra em mente, outra parte não faz ideia do que pesquisar — ou onde pesquisar.



Por isso, o Correio separou algumas opções de produtos e lojas que devem bombar nos próximos dias para te ajudar a não perder a oportunidade de arranjar um presentinho. Vale lembrar que a lista é só uma dica, e que existem milhares de lojas (especialmente on-line) apostando alto na data, logo, é importante saber pesquisar! Nesta seara, tem até sites que ajudam na comparação, como o BlackFriday.com.br ou o Reduza.

Segundo um levantamento feito pela Criteo para o portal TechTudo, os eletrônicos são um grande destaque na preferência dos brasileiros, com a categoria tendo um aumento de vendas de 21% de 2019 para 2020. Dentro dos eletrônicos, as TVs tiveram 371% de crescimento na mesma data (e os celulares 249%).

Americanas

No portal das Lojas Americanas, na categoria “promoções mais visitadas”, o segundo lugar — que perde para chocolates — na última terça-feira (16/11), estava um celular: o smartphone Samsung Galaxy M62, de 128GB, que custa R$ 1.679.

Casas Bahia

No site das Casa Bahia, o produto mais vendido era uma TV: a Smart TV LED 42’’ full por R$ 1.699. Em segundo lugar está o smartphone Samsung Galaxy A32, de 128GB por R$ 1.499. No posto de terceiro lugar está a lavadora Brastemp BWK12AB, por R$ 1.799.

OLX

Já no classificado da OLX, um dos destaques é o Xbox 360. Na lista de eletrônicos mais vendidos no terceiro trimestre do ano, o videogame foi o número 1 nos mais vendidos na categoria “eletrônicos”. O preço médio do produto indicado pela empresa é de R$ 371.

Amazon

Na categoria “mais vendidos em eletrônicos” da Amazon, o grande destaque é para o Echo Dot (3ª geração), que sai por R$ 309. O da quarta geração ocupa o segundo lugar. Ele custa R$ 399. Só no terceiro lugar aparece um celular: o Xiaomi Redmi Note 10S com 128GB, por R$ 1.600.

Submarino

Na tradicional Submarino não existe uma categoria de mais vendidos, mas é possível entender o que está bombando pela lista dos "produtos que estão em alta", como a smart TV LED 32'' Samsung Tizen, por R$ 1.519.

Megamamute

O smartphone Motorola Moto G20 de 64GB é o vencedor na categoria “os mais vendidos da semana” no portal do Megamamute, ele está saindo por R$ 1.500. No segundo e terceiro lugar têm mais celulares: o Motorola Moto E7 (32GB e câmera dupla) e o Motorola Moto E7 (64GB de câmera quádrupla), de R$949 e R$ 1.471, respectivamente.