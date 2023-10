iPhone 15 Pro passa por teste de reparabilidade e mostra problemas

Após ter sido lançado no mês passado, o iPhone 15 Pro passou recentemente pelo teste de reparabilidade do canal iFixit no YouTube. Mesmo que tenha apresentado melhorias em alguns aspectos em relação à geração anterior, o dispositivo ainda traz muitos pontos negativos quando algumas de suas peças são trocadas.

A principal novidade para o modelo atual é o fato de que, agora, ficou mais fácil trocar o painel traseiro. Este fato fez com que o preço do reparo tenha sido reduzido no modelo Pro.

Isso acontece por conta de uma nova fabricação em que os componentes são montados na estrutura em titânio na lateral, o que pode facilitar a abertura do dispositivo em alguns casos.

Contudo, grande parte das peças ainda pode ser acessada somente pela parte frontal, o que exige um deslocamento da tela. Trata-se de um processo bem mais caro do que poderia ser, caso a abertura fosse feita pela parte posterior.

Partes são registradas a modelos específicos no iPhone 15

Um grande problema que ainda envolve os reparos dos iPhones está no registro de várias partes para seus respectivos modelos específicos. Isso significa que, mesmo quando o reparo acontece de forma perfeita e a troca é feita por uma peça igual, é possível que ocorra uma rejeição por parte do smartphone.

Essa característica pode ser percebida mesmo com peças relativamente simples, como o cabo interno que conecta o carregador sem fio. Se ele for trocado por um componente não reconhecido, o dispositivo começará a reiniciar sozinho, o que torna o smartphone praticamente inutilizável.

Já se a tela for trocada por outra não reconhecida, o iPhone desabilita as configurações de True Tone e o brilho automático. Se o sensor LiDAR for substituído, o aplicativo de câmera travará quase instantaneamente.

Por outro lado, a boa notícia é que a Apple não limitou a velocidade de transferência na porta USB-C, assim como apontavam alguns rumores de antes do lançamento. Uma entrada USB-C 3.2 Gen 2 está no iPhone 15 Pro, com 10 Gbps e sem falhas caso o componente seja trocado.

No final das contas, o iPhone 15 Pro ganhou uma nota 4 de 10 em reparabilidade, mesmo resultado do iPhone 14 Pro do ano passado. O vídeo completo pode ser conferido abaixo:

Fonte: ExtremeTech