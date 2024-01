Xbox Developer_Direct 2024: veja os principais destaques do evento de games

Nesta quinta-feira (18/1) a Microsoft transmitiu o evento de games Developer_Direct para mostrar as novidades da empresa. Os fãs estavam com a expectativa alta para novas gameplays e detalhes dos jogos que chegam em 2024, mas, principalmente para assistir a prévia do jogo do Indiana Jones e a tão esperada data de lançamento.

Confira os destaques:



Avowed

O primeiro jogo que abriu o evento foi o RPG de fantasia da Obsidian Entertainment, Avowed, que recebeu um vídeo especial com falas dos desenvolvedores sobre o processo de construção do mundo de capa e espada do jogo. O destaque da apresentação foi para o combate dinâmico que o jogo promete ter, entre a mudança de combate corpo a corpo e feitiços mirabolantes e coloridos. Além de uma variedade grande de missões secundárias que terão o desfecho decidido na base das escolhas do jogador.

Avowed ainda não tem uma data de lançamento, mas está prometido para algum momento de 2024, sendo exclusivo de PC e Xbox X|S, saindo para o Gamepass no dia um de lançamento.

Senua's Saga: Hellblade 2

A continuação da saga de Senua, uma guerreira celta em busca de vingança, recebeu um vídeo especial de dentro dos estúdios da Ninja Theory mostrando os bastidores da captura de performance dos atores e uma rápida olhada no combate do jogo.

Hellblade Senua’s Sacrifice ganhou um grande destaque pela composição de áudio, já que a personagem principal sofre de distúrbios mentais, e a produção recebeu uma consultoria de neurocientistas e pessoas que sofreram psicoses.

Finalmente a Ninja Theory deu uma data para o jogo chegar, Senua Saga: Hellblade 2 saí em 21 de maio de 2024 para o PC e Xbox X|S, chegando também no dia um ao Gamepass.

Visions of Mana

O novo RPG da Square Enix ganhou um vídeo de dentro dos bastidores mostrando o conceito de alguns inimigos que estarão presentes no jogo. Durante o vídeo, a Square anunciou que o jogo pode chegar em algum momento no meio do ano de 2024.

Visions of Mana será para PC, Xbox X|S, PlayStation 5 e 4, não se sabe se o jogo fará parte do catálogo da Gamepass ainda.

Ara: History Untold

Produzido pela Oxide Games, um estúdio de veteranos de Civilization, chega Ara: History Untold, um jogo de construção, estratégia e gerenciamento de civilizações que ainda vai contar com batalhas de turno.

O título chega em algum momento de 2024 apenas para PC.

Indiana Jones and The Great Circle

Depois de 15 anos sem nenhum título no mundo dos games, Indiana Jones, o arquélogo aventureiro mais querido do cinema, vai ganhar um jogo produzido pela MachineGames em parceria com a Lucasfilm Games e publicado pela Bethesda. O trailer foi revelado durante o evento, com um gameplay de 13 minutos do jogo, que será em primeira pessoa, contando com muita exploração, tiroteio, chicote e resolução de enigmas.

O jogo vai se passar entre os filmes Caçadores da Arca Perdida e a Última Cruzada, trazendo uma aventura inédita do arqueólogo. Indiana Jones and The Great Circle sai em algum momento no final de 2024 para PC e Xbox X|S, saindo no lançamento também no Gamepass.