Samsung planeja lançamento de sensores de glicose em relógios antes da Apple

Samsung e Apple travam uma batalha para descobrir quem será o primeiro a lançar um relógio que tenha sensores que consigam, de forma não invasiva, fazer o monitoramento de glicose no sangue e checagem contínua de pressão arterial. De acordo com o jornal Bloomberg, a empresa sul-coreana se preocupa em lançar a funcionalidade antes da Apple para se destacar entre os consumidores.

A Samsung planeja essa nova função para o Galaxy Watch, como uma maneira de ampliar a cobertura do Samsung Health — aplicativo já existente de acompanhamento de saúde e bem estar.

Em entrevista, o líder do time de saúde digital da Samsung, Hon Pak, afirmou que essa função faria parte de uma iniciativa de oferecer mais recursos voltados para a saúde em uma maior variedade de dispositivos. Um desses projetos inclusive é o Galaxy Ring, novo acessório anunciado recentemente.

A ideia central da empresa é que, no futuro, consiga oferecer um panorama completo de bem-estar por meio de diferentes dispositivos. O Galaxy Watch e o Galaxy Ring, por exemplo, poderiam ser usados em conjunto.

Ainda segundo a Bloomberg, a Apple já avançou nos estudos envolvendo os relógios com sensores a fim de incluir a funcionalidade no Watch Series X. Além dos sensores de glicose, o aparelho contaria com sensores de pressão sanguínea e apneia do sono.