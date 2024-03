Doodle do Google homenageia bebida flat white nesta segunda (11/3)

O doodle do Google interativo desta segunda-feira (11/3) homenageia os fãs de café com o tema flat white. A bebida tem origem na Austrália e Nova Zelândia, na década de 1980, sendo uma variação do café expresso com leite vaporizado, com camada de microespuma.



Flat white refere-se à fina camada de espuma do leite por cima da bebida. O café é associado ao capuccino e ao latte. Os dois também usam os mesmos ingredientes, a diferença está no preparo. O cappuccino usa proporção igual de café, de leite e de espuma. Já o latte se diferencia pela quantidade generosa de espuma que é colocada.

Na animação, o nome do Google é composto por uma xícara e ingredientes para a preparação da bebida, que nesta mesma data, em 2011, passou a compor os termos do dicionário Oxford.



A interação está disponível durante toda a segunda-feira em países da América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania e Europa.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer