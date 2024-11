Como usar a inteligência artificial em grupos de WhatsApp

Uma atualização recente do WhatsApp trouxe a inteligência artificial da Meta (Meta AI) como ferramenta para os usuários. Além de conversar diretamente com a Meta AI no chatbot, é possível ainda acioná-la também nas conversas em grupo.

Para ativar a IA, primeiro é necessário clicar no símbolo circular azul na lateral das conversas ou acima delas, na tela inicial do aplicativo. Em seguida, o chatbot será a aberto e o usuário deve concordar com os termos de utilização da inteligência artificial.

Em seguida, ela já estará disponível para criar imagens, textos e fornecer informações em seu chatbot, diretamente para o usuário.

Para abrir a Meta AI dentro de um grupo, por sua vez, é preciso seguir alguns passos:

Como acionar a IA dentro de um grupo de WhatsApp

1. Abra uma conversa em grupo;

2. Toque na caixa de texto para digitar uma nova mensagem;

3. Escreva @Meta AI;

4. Clique no nome da IA;

5. Informe o comando desejado;

6. Envie a mensagem;

7. Em instantes, o resultado aparecerá como uma nova mensagem.

Meta AI (foto: Isabela Stanga/CB)

A inteligência artificial consegue ler as conversas?

Graças à criptografia de ponta a ponta, a Meta AI não consegue ler as conversas individuais e em grupo dos usuários. No entanto, ela pode utilizar informações compartilhadas com o chartbox para atender comandos e aprimorar a tecnologia. É preciso tomar cuidado ao fazer pedidos à IA que envolvem detalhes privados e sensíveis.