Bill Gates revela quais profissões sobreviverão na era da Inteligência Artificial

Jornalista pela Universidade de Brasília, estudou jornalismo e literatura também na Coreia do Sul. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line.

Para Bill Gates, a Inteligência Artificial é uma das inovações mais importantes dos últimos tempos; algo parecido com o que foi a Internet cinquenta anos atrás - (crédito: Lukasz Kobus/European Commission/Wikipedia)

Fundador da Microsoft, Bill Gates opinou, em um artigo publicado no próprio blog, Gates Notes, sobre quais áreas profissionais que devem sobreviver na era da Inteligência Artificial (IA). Desenvolvimento de energias alternativas, biociências da saúde e o próprio desenvolvimento da IA são alguns dos campos que podem prosperar no futuro, de acordo com o magnata.