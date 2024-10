Meta AI: entenda como funciona a nova atualização do WhatsApp

O Meta AI, uma versão do ChatGPT adaptada para plataformas da empresa Meta, começou a ser disponibilizado para alguns usuários do WhatsApp no Brasil nesta semana. Trata-se de um assistente de inteligência artificial gratuito, que se integra aos aplicativos da Meta.

O recurso permite que, a partir de descrições simples, o usuário tenha respostas em texto ou imagens. Dentre as funções que o Meta AI promete oferecer estão: a criação de conteúdos, como redações, a realização de cálculos básicos, a tradução de mensagens, entre outras atividades.

De que forma usar a IA do WhatsApp?

Abra o WhatsApp e vá em "Pergunte à Meta AI ou pesquise", no topo do app; nesse campo, digite uma pergunta ou toque no ícone de avião para abrir um chat e interagir com a IA;



Você também pode tocar em uma das sugestões disponíveis, como "Hotéis para quem ama praia", "Como ganha no jogo de xadrez", "Ideias de limpeza". Elas ficam localizadas abaixo da barra de pesquisa.

Tem como desativar?

O Meta AI fica junto das suas conversas na tela inicial do aplicativo. Você pode apagar esse chat, mas não é possível desativar a IA, como informou a empresa ao portal g1.

"Ele tem como objetivo ser um assistente útil e está disponível na barra de pesquisa para ajudar com suas perguntas. Você não pode desativá-lo nesta experiência, mas pode pesquisar da maneira habitual para acessar uma variedade de resultados", afirma a companhia.

O que pode ser feito é impedir o uso dos seus dados para treinar a inteligência artificial da Meta. Para isso, é preciso preencher um formulário voltado para o WhatsApp e outro, para Instagram e Facebook.