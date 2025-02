Fim de uma era: Skype anuncia data de encerramento

Nesta sexta-feira (28/2), a Microsoft anunciou o desligamento do Skype, que está marcado para o dia 5 de maio. O aplicativo de comunicação esteve ao ar por mais de duas décadas, permitindo que os usuários realizassem chamadas on-line — sendo um dos pioneiros do mercado.

Em uma nota publicada no X (antigo Twitter) pelo perfil oficial do aplicativo, é informado que os usuários podem ingressar no Microsoft Teams Free com a conta do Skype para permanecer com todas as conversas e contatos.













"Com o Teams, os usuários têm acesso a muitos dos mesmos recursos principais que usam no Skype, como chamadas individuais e em grupo, mensagens e compartilhamento de arquivos", diz nota da Microsoft. "Além disso, o Teams oferece recursos aprimorados, como hospedar reuniões, gerenciar calendários e criar e ingressar em comunidades gratuitamente."

Leia também: Esses dois aplicativos estão roubando a bateria do seu celular

Disponível para computadores, celulares, tablets e consoles de videogame, a plataforma foi fundada em agosto de 2003. Apesar de ter sido uma plataforma de comunicação on-line forte e uma grande competidora para o setor de telefonia fixa dos anos 2000, o Skype sofreu com a diminuição do número de usuários ao longo dos anos. Em 2011, o número de usuários era cerca de 150 milhões, passando para cerca de 23 milhões em 2020.

Leia também: Como videogames e apps de hobby estão ocupando espaço de aplicativos de namoro

O fim do Skype permitirá que a Microsoft — que adquiriu a plataforma em 2011 por US$ 8,5 bilhões, sendo a maior aquisição até então — se dedique ao Teams, otimizando as ofertas gratuitas de comunicação e a adaptação aos clientes. De acordo com a empresa, o aplicativo não se adequa à era dos smartphones.

Leia também: Novas lentes ultrafinas podem revolucionar dispositivos ópticos compactos

"Entendemos que a mudança pode ser desafiadora e queremos que você saiba que estamos aqui para apoiá-lo em cada passo do caminho", diz nota da Microsoft. "Estamos animados com as novas oportunidades que o Teams traz e estamos comprometidos em ajudar você a permanecer conectado de maneiras novas e significativas."

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes