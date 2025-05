WhatsApp para de funcionar em alguns iPhones nesta segunda

Os usuários de alguns modelos de iPhone não poderão mais utilizar o WhatsApp a partir da próxima segunda-feira (5/5). A Meta, empresa responsável pelo aplicativo de mensagens, implementará uma nova exigência de sistema operacional, com a exigência de no mínimo o iOS 15.1 para o funcionamento do serviço nos dispositivos da Apple.

Essa atualização deixará inoperantes os aparelhos que não receberam versões posteriores ao iOS 13 e 14.

A lista de iPhones que perderão o acesso ao WhatsApp inclui:

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Esses modelos não possuem compatibilidade com o iOS 15.1, impossibilitando a continuidade do uso do aplicativo.

A Meta informa que realiza revisões periódicas dos sistemas operacionais suportados pelo WhatsApp. O objetivo principal é reforçar a segurança dos usuários e viabilizar a implementação de novas funcionalidades que demandam sistemas mais atuais e robustos.

Usuários dos modelos listados têm duas alternativas para seguir utilizando o WhatsApp

Atualizar o sistema operacional: Verifique se há alguma atualização disponível para seu aparelho. Para isso, acesse "Ajustes" > "Geral" > "Atualização de Software". Caso seu iPhone seja compatível com o iOS 15.1 ou versões superiores, realize a instalação.

Substituir o dispositivo: Se o seu iPhone não for compatível com o iOS 15.1, a solução será adquirir um modelo mais recente que atenda aos requisitos do sistema operacional.

Antes de efetuar a troca do aparelho, é crucial realizar um backup de suas conversas no WhatsApp para evitar a perda de dados importantes. O procedimento pode ser feito em "Configurações" > "Conversas" > "Backup de Conversas", seguindo as instruções apresentadas.

Android não será impactado

A alteração anunciada afeta exclusivamente os dispositivos da Apple. Para usuários do sistema operacional Android, o WhatsApp continuará funcionando normalmente em aparelhos com versão 5.0 ou superior.

A atualização dos requisitos de sistema é uma prática comum entre desenvolvedores de aplicativos, especialmente aqueles que lidam com um grande volume de dados e informações sensíveis. A segurança dos usuários é primordial, e sistemas operacionais desatualizados podem apresentar vulnerabilidades a ameaças cibernéticas. Adicionalmente, novas funcionalidades frequentemente exigem recursos que dispositivos mais antigos não possuem.

Impacto para os usuários

Embora a atualização possa ser vista como um inconveniente para alguns usuários, especialmente aqueles que não planejam trocar de celular, ela é fundamental para preservar a segurança e a funcionalidade do aplicativo. Em um cenário de crescente ameaças virtuais, garantir que todos os usuários tenham acesso às últimas proteções de segurança é essencial.

Além disso, a capacidade de introduzir novas funcionalidades e aprimorar a experiência do usuário dependem da compatibilidade com sistemas operacionais modernos. Dessa forma, a mudança, apesar de exigir adaptações, pavimenta o caminho para um aplicativo mais seguro e eficiente a longo prazo.

