Entenda a nova versão do buscador do Google em Modo IA

O Google começou a liberar nesta segunda-feira (8/9) o Modo IA, uma versão repaginada da busca que lembra o funcionamento de assistentes de inteligência artificial, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, da própria big tech. O recurso, que havia sido anunciado em maio durante o evento Google I/O, chega agora ao Brasil em português.

A novidade aparece em uma aba própria no buscador, ao lado das opções tradicionais de “Todas”, “Imagens”, “Notícias” e “Shopping”. No lugar de apenas exibir links, a página passa a dar maior destaque a um resumo gerado por inteligência artificial, que organiza e explica informações de forma estruturada. Os links para sites de referência permanecem disponíveis, aparecendo em trechos do texto e na lateral da tela.

Como funciona

O Modo IA é alimentado pelo Gemini 2.5, modelo mais avançado da empresa, e usa uma técnica chamada desdobramento de perguntas. A ferramenta divide a consulta em partes, realiza buscas simultâneas e, por fim, apresenta um resumo detalhado. Segundo o Google, a funcionalidade é especialmente útil para perguntas mais complexas, como planejar viagens, comparar produtos ou entender guias de instruções.

Além do texto, os usuários poderão fazer consultas por voz ou até enviar imagens, graças à capacidade multimodal do Gemini. A promessa da empresa é oferecer respostas organizadas em tabelas, listas ou blocos explicativos que facilitem a compreensão.

O novo formato expande a experiência da “Visão Geral Criada por IA” (AI Overviews), lançada em 2023 e que já alcança 2 bilhões de usuários mensais. Enquanto a versão anterior ocupava apenas parte da tela, o Modo IA assume uma aba inteira, reforçando a aposta do Google em integrar a inteligência artificial ao seu produto mais lucrativo. Em 2023, a busca gerou US$ 198 bilhões em receita, valor mais de cinco vezes superior ao obtido com anúncios no YouTube.

A ferramenta está sendo implementada de forma gradual para todos os usuários no Brasil. Isso significa que nem todos terão acesso imediato ao recurso, mas a expectativa é que a liberação esteja concluída nas próximas semanas. Nos primeiros testes, o Google identificou que os usuários têm feito consultas até três vezes maiores que as habituais, o que reforça o potencial do recurso para pesquisas mais elaboradas.