Whatsapp Web sofre instabilidade nesta quarta-feira (13/8)

Versão para computador do aplicativo de mensagens passa por forte instabilidade

As reclamações, inclusive, começaram por volta das 16h15. Às 17h18, atingiram o pico - (crédito: Imagem de Heiko por Pixabay)
Foto de perfil do autor(a) Gabriel Botelho
Gabriel Botelho
postado em 13/08/2025 18:10

O Whatsapp Web enfrenta instabilidade na tarde desta quarta-feira (13/8). O site Down Detector registrou o aumento de notificações de usuários a partir das 16h05 e atingiu o pico de reclamações por volta das 17h10. 

Nas redes sociais, usuários relatam que a falha na versão desktop do mensageiro ocorre em diferentes navegadores. A versão mobile continua funcionando. 

Veja reclamações online:

 

