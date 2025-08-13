Whatsapp Web sofre instabilidade nesta quarta-feira (13/8)

O Whatsapp Web enfrenta instabilidade na tarde desta quarta-feira (13/8). O site Down Detector registrou o aumento de notificações de usuários a partir das 16h05 e atingiu o pico de reclamações por volta das 17h10.

Nas redes sociais, usuários relatam que a falha na versão desktop do mensageiro ocorre em diferentes navegadores. A versão mobile continua funcionando.

Veja reclamações online:

Veio no X ver se o Whatsapp Web tinha caído né? pic.twitter.com/F7qhX7waAK — Duardokk (@Duardo_k0) August 13, 2025

eu igual idiota achando que era meu computador, mas é só o WhatsApp web que caiu quando eu mais preciso — Bi (@dmtbii) August 13, 2025