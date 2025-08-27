"Recurso secreto" da Apple pode apontar se celular é espionado

Chamado de "código secreto" por especialistas, um mecanismo de segurança oferecido pela Apple a usuários de iPhones torna possível verificar se há alguma possibilidade do telefone celular é espionado. O recurso funciona em conversas do iMessage, aplicativo do software da marca destinado à troca de mensagens.

Cada conversa no aplicativo gera um código exclusivo, semelhante a uma impressão digital. No entanto, só é possível ver que a troca de mensagens é segura e criptografada se ambos os usuários identificarem o mesmo código. Em caso de não coincidência dos códigos, pode haver uma interceptação da conversa, ou seja, ela pode estar sob vigia. A Verificação de Chave de Contato, ferramenta lançada pela empresa, surgiu para evitar possíveis casos de espionagem.

Para ativar e utilizar a função, basta ir até os Ajustes, clicar no nome de usuário, e, em seguida, selecionar a opção "Verificação de Chave de Contato". É possível, ainda, fazê-lo de forma manual. É suficiente selecionar "código de verificação" nos detalhes da conversa, direto no iMessage, ou no cartão de contato.

"Quando um contato é verificado manualmente, a Verificação de Chave de Contato do iMessage confirma que o código salvo corresponde ao fornecido pelos servidores do iMessage e notifica caso haja alguma alteração", afirmou a Apple.