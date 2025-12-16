Em SP, Google Cloud bate recorde com a maior aula híbrida de IA

O Google Cloud, plataforma de comunicação em nuvem da empresa americana, entrou para o Guinness Wold Records, principal livro de recordes do mundo, ao promover o maior treinamento já acontecido na América Latina. Além disso, foi certificado por ter organizado a maior aula híbrida e simultânea de IA já realizada em termos de audiência. Foram 200 mil estudantes e profissionais não técnicos em um dia.

Segundo a empresa, os alunos que participaram do treinamento Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud, que ocorreu de forma híbrida em São Paulo (SP), no dia 6 de dezembro, foram certificados em habilidades de Inteligência Artificial Generativa. O evento conectou 50 universidades da América Latina e instituições brasileiras.



"Sabemos que investir em habilidades digitais é fundamental para que a América Latina aproveite todo o potencial da IA (Inteligência Artificial) que está transformando rapidamente o mercado de trabalho. As organizações e as economias da região precisam estar preparadas, e o treinamento não é apenas uma opção, mas uma necessidade para impulsionar o crescimento e a competitividade", afirmou Eduardo López, Presidente de Google Cloud para América Latina, por meio de assessoria.

"A certificação do World Guinness Record da maior aula híbrida simultânea prova a escala do nosso compromisso e a capacidade de mobilizar milhares de pessoas, demonstrando que a capacitação de alto impacto é totalmente alcançável na região", completou.

Tanto online quanto de forma presencial, os participantes eram provenientes de 50 universidades de nove países da América Latina - Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, México, Peru e Uruguai.

De acordo com a organização, o objetivo central do evento era "desmistificar a inteligência artificial e capacitar profissionais não técnicos". "Nosso objetivo é preencher a lacuna entre a crescente necessidade de aprimoramento de habilidades e a adoção cada vez maior da IA", explicou Eduardo López.

A falta de competências em Inteligência Artificial, segundo a empresa, constitui um dos principais desafios das organizações durante os processos de transformação digital.