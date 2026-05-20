SEGURANÇA DIGITAL

Entenda o que muda nas regras de redes sociais com novos decretos de Lula

Novas normas ampliam fiscalização das plataformas, exigem remoção rápida de conteúdos ilícitos e reforçam proteção a mulheres e crianças nas redes sociais

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Redes Sociais tempo gasto - (crédito: Caio Gomez)
Redes Sociais tempo gasto - (crédito: Caio Gomez)
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Mannu Leones
postado em 20/05/2026 17:05

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou dois decretos, nesta quarta-feira (20/5), que preveem ações mais incisivas das big techs para garantir a segurança dos usuários nas redes sociais, punições mais severas para as empresas de tecnologia que não adotarem as novas regras, além de definir um órgão do governo para a fiscalização. As regras já haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro de 2025, com novos entendimentos sobre o Marco Civil da Internet.

De acordo com o governo, apesar da lei estar em vigor desde a decisão do Supremo não foram criados mecanismos adequados para garantir seu cumprimento. Por isso, o novo decreto cria meios para garantir a aplicação da lei.

Entenda o que diz o decreto de atualização do Marco Civil da Internet:

  • As plataformas devem remover imediatamente conteúdos notificados como ilícitos;

  • Informar todos os usuários sobre suas ações e permitir contestações;

  • Notificar a pessoa que produziu o conteúdo denunciado para possibilitar uma análise de defesa;

  • Agir para impedir anúncios de golpes e fraudes;

  • Guardar todos os registros de cada publicação para facilitar processos de investigação e punição de criminosos, bem como para que consumidores lesados por propagandas falsas possam mover ações contra os responsáveis.

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi a escolhida para fiscalizar as big echs e garantir que estejam agindo de acordo com o determinado por lei para que possam atuar no Brasil.

“A ANPD vai analisar se as empresas estão desenvolvendo ferramentas que evitem crimes, mas não vai discutir casos concretos nem o conteúdo de posts específicos”, afirma o Planalto, em comunicado. 

O outro decreto assinado pelo presidente prevê normas para garantir a proteção de mulheres e crianças nas redes sociais. Inclusive, determina um prazo de até duas horas para que big techs e empresas provedoras de internet excluam conteúdos íntimos divulgados sem consentimento.

Entenda o que diz o decreto para a proteção de mulheres e crianças:

  • O algoritmo das redes sociais deve ser feito para reduzir o alcance de posts violentos voltados para este grupo;

  • Fica proibida a criação de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) capazes de gerar imagens de nudez;

  • Empresas devem agir proativamente para impedir crimes contra mulheres no ambiente virtual;

  • Empresas de tecnologia devem divulgar canais de denúncia ligados à violência contra a mulher, como o Disque 180 e demais canais oficiais do governo.

Os decretos entrarão em vigor assim que publicados no "Diário Oficial da União", estipulando um prazo para as plataformas digitais aderirem às novas regras.

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