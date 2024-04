Hotel brasileiro lidera lista de melhores do mundo; veja ranking

O Hotel Colline de France, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, foi eleito o melhor hotel do mundo em 2024 pelo site de viagens Tripadvisor. O estabelecimento conta com 34 suítes aromatizadas e as diárias podem chegar a custar R$ 4 mil. O hotel brasileiro ganhou o destaque pela "mistura de sofisticação e conforto".

"Os quartos são luxuosos, com camas grandes e comodidades da L'Occitane, enquanto a suíte imperial é ainda mais indulgente. O relaxamento espera por você na piscina aquecida, no spa, na sauna e na sauna a vapor, ou faça um treino no centro de fitness. Você vai adorar a música de piano ao vivo durante o café da manhã. Já mencionamos que há vinhos espumantes de cortesia? O design sensacional e o ambiente aconchegante do hotel fazem dele uma escolha única para uma viagem elegante, mas aconchegante", descreve a Tripadvisor.











Em segundo lugar, aparece o Oblu Select Lobigili, localizado nas Maldivas. O hotel é exclusivo para adultos e conta atividades aquáticas, como mergulhos e esportes radicais, além de sessões de massagem e viagens de barco pelo Oceano Índico.



Em terceiro lugar no ranking está o Siesta Hoi An Resort & Spa, que fica em Hoi An, no Vietnã. O local oferece piscina de água salgada e diversas comodidades, como bares, lounge, restaurantes, quatro piscinas, academia e spa. "O resort é conhecido pelo atendimento ao cliente excepcional, pelo charme colonial e pelo ambiente luxuoso que criam experiências memoráveis", cita o site de viagens.



Em quarto lugar está o Adiwana Suweta, da Indonésia. O hotel conta com sala de ioga, spa e piscina com vista para uma floresta exuberante. "Para quem busca aventura, o resort também oferece caminhadas e passeios de bicicleta. Um pequeno número de quartos espaçosos garante uma atmosfera tranquila, com banheiros luxuosos e camas ultraconfortáveis", diz o Tripadvisor.

Já em quinto lugar aparece o hotel Iberostar Grand Packard, localizado em Havana, Cuba. O local é descrito como moderno e elegante. "Com sua localização privilegiada, você pode apreciar vistas deslumbrantes enquanto desfruta de uma atmosfera cheia do charme da Velha Havana. Uma variedade de suítes e quartos elegantes oferecem uma sensação de paraíso, com um serviço acolhedor e acolhedor para dar o pontapé inicial", pontua o ranking.

Veja a lista completa dos melhores hotéis de 2024 neste link.