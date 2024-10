Natureza e Gastronomia na Pedra Azul: O que fazer nas Montanhas Capixabas

Berço da colonização italiana no Brasil, o estado do Espírito Santo tem estruturado um novo turismo voltado a experiências que envolvem natureza e a cultura de imigração. Por meio da gastronomia, regiões como as Montanhas Capixabas que compõem várias cidades serranas vêm atraindo turistas e locais para atrações como rotas de vinhos ou a festa da polenta.

Hotéis e pousadas charmosas imersos na natureza (foto: Avelina Falco @vivendoavidapelomundo)

Culinária de Imigração

Nosso ponto de referência por esse tour no interior do estado foi a região de Pedra Azul. Um lugar ao mesmo tempo bucólico e repleto de atividades interessantes como visita a cachaçarias, apiário, charmosos hotéis e pousadas, com muito esporte, além de diversos restaurantes com a culinária dos imigrantes.

O lagarto na Pedra Azul (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Pedra Azul e o Turismo das Montanhas Capixabas

A gigante Pedra que muitas vezes adquire uma coloração azul, verde ou até amarela, graças aos líquens que crescem, chegando a mudar de cor cerca de 36 vezes por dia, é lugar de muitos esportes de aventura que se espalham por toda região, como caminhadas pelas trilhas, rapel, tirolesa, arvorismo e muito mais. É o convention “Montanhas Capixabas” que representa cidades como Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Vargem Alta e Domingos Martins – onde fica a Pedra Azul.

Torresmo na Deck Beer (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Cervejarias Capixabas

É também em Domingos Martins que fica a cervejaria Deck Beer, onde provamos diversas cervejas produzidas na região num ambiente descontraído com direito a bufê de petiscos. Cervejaria parece ser uma rota paralela, são pelo menos uma dezena delas, como a Beersoli, Grecco, Altezza, Aurora e a Tarvos – esta na cidade de Venda Nova do Imigrante, onde provamos cervejas até com café, harmonizadas com produtos locais. Uma experiência que nos levou para uma imersão no turismo local a cada prova de queijo ou de embutido.

Harmonização de cervejas com produtos regionais na Tarvos Cervejaria (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

É em Venda Nova do Imigrante que fica a maioria das atrações e que também turistas e locais se divertem (e bebem muita cerveja) na tradicional Festa da Polenta, que acontece desde 1979, completando este ano 45 anos, com muitas receitas e cultura italiana. O auge da festa é o “tombo da polenta”, quando voluntários levantam e viram o grande panelão de ferro com polenta para o deleite do público de milhares de pessoas que se divertem e apreciam até a raspa do tacho. A Festa da Polenta é divertidíssima e foi o ponto alto dessa trip.

O preparo de toneladas de polenta para milhares de pessoas (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

De Restaurante Português a Italiano

Não é só de cultura italiana que vive a região. Imigrantes europeus como os portugueses deixaram suas marcas, histórias e suas tradições culinárias. No Delícias de Portugal provamos torta de bacalhau (como um escondidinho do peixe) e também o pastel de nata. O Delícias de Portugal nos leva a um pouco de história e ao encontro de tantos povos que nem mesmo na Europa se misturavam, aqui sendo entrelaçados pela gastronomia.

Restaurante Delícias de Portugal (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A região das Montanhas Capixabas vai aos poucos se revelando, surpreendendo. É um lugar para ir descansar nos lindos hotéis e pousadas, fazer boas caminhadas, trilhas, golf (no Eco Logde tem campo de golf) e curtir o melhor da natureza e da gastronomia feita com produtos locais. Vale, por exemplo, conhecer a coleção de cachaças da Cachaçaria Modolo ou quem sabe vivenciar a experiência no apiário Florin, junto as abelhas e ainda levar pra casa uma infinidade de produtos a base do mel.

Voluntários no “Tombo da Polenta” (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Talvez a mais tradicional e típica experiência nas Montanhas Capixabas seja o almoço tropeiro na “Expedição Tropeira” que acontece no jardim do museu Casa Nostra, espaço imersivo na imigração italiana e que conta a história da relação daquelas montanhas com os primeiros europeus que ali chegaram para fazer história. É nesse espaço também que será construído um novo Museu do Imigrante, o MIM, com a participação dos jovens da região, como uma nova forma de abordar sob outro olhar a história de imigração italiana no Espírito Santo.

Lilijane Malmamm apresentadora de TV participa do “Tombo da Polenta” (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A mil metros de altitude

Cada cidade com sua peculiaridade, com seu turismo rural, baseado no pequeno produtor repleto de riquezas infinitas. E isso é só um pouquinho do que podemos vivenciar a mil metros de altitude, onde cafés especiais se tornam especialíssimos, onde a hospitalidade se mistura a cultura de imigração e seus cheiros de polenta frita, assada, cozida, cremosa. Como é bom viajar pelo Brasil e descobrir mais de nós mesmos, da nossa história, dos imigrantes e povos originários ainda que romantizemos a imigração. As Montanhas Capixabas são isso e muito mais! Montanhas Capixabas, Bravo Sebrae, convention e parceiros do Espírito Santo! Ciao, Belos!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo.