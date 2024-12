5 opções de hospedagem com boliche para férias mais criativas (Boliche no Cantos e Contos Boutique Hotel - SP (Foto: Reprodução Site))

As férias já estão para começar, e, oferecer atividades únicas e criativas é uma estratégia inteligente para atrair e engajar hóspedes em hotéis e resorts. Entre essas opções inovadoras, o boliche se destaca como uma alternativa divertida, envolvente e que agrada tanto famílias quanto grupos de amigos. Com uma pista de boliche no local, um hotel ou resort cria uma experiência de entretenimento que estimula a interação entre os hóspedes e agrega valor à estada, tornando-a ainda mais memorável.

O boliche tem o poder de unir gerações diferentes, favorecendo a convivência social de uma forma descontraída e leve. Para os resorts e resorts, isso significa mais momentos de lazer compartilhados, além de ser um grande diferencial para os hóspedes. A possibilidade de realizar torneios e eventos temáticos faz com que os estabelecimentos se destaquem, criando uma atmosfera animada e competitiva.

“No universo da hospitalidade, a inovação é a chave para proporcionar experiências inesquecíveis. E o boliche é a atração perfeita para atrair mais hóspedes, aumentar a satisfação e inovar as ofertas de lazer de hotéis e resorts, oferecendo entretenimento de altíssima qualidade, para todas as idades. As pistas de boliche são uma atração comprovada no mundo inteiro. É um atrativo que certamente valoriza qualquer empreendimento, oferecendo uma experiência de diversão com as mais altas tecnologias aplicadas ao entretenimento”, ressalta Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply Tecnologia, referência no mercado de boliche há duas décadas, presente em mais de 125 países nos cinco continentes.

Pensando nisso, o executivo listou alguns exemplos de hotéis e resorts que possuem inovadoras pistas de boliche em sua lista de entretenimento e lazer para seus hóspedes.

Portobello Resort & Safári (RJ)

O hotel com belezas naturais, acomodações aconchegantes e um safari único, localizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, escolheu implementar pistas de boliche para inovar o seu ambiente de lazer. “Instalamos as pistas para inovar no entretenimento aos hóspedes. Desde que as pistas inauguraram, recebemos elogios e muita procura por este lazer”, comemora Ivana Brasão, Diretora do Portobello Resort & Safári.

Pistas de Boliche no Portobello Resort & Safári (Foto: Divulgação)

Cassino All Inclusive Resort (MG)

Foram inauguradas recentemente, no Cassino All Inclusive Resort, localizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, as pistas de boliche. O novo espaço já fez sucesso no resort, proporcionando uma experiência de lazer completa para os hóspedes. “Prezamos pela experiência dos hóspedes e como recebemos muitas famílias, precisávamos de um ambiente onde eles pudessem interagir entre todas as idades. O Boliche proporciona isso, além de ser um grande diferencial recreativo!”, destaca Beatriz Oliveira, Marketing do Cassino.

Hotel Fazenda Mazzaropi (SP)

Considerado um dos melhores destinos no interior de São Paulo, localizado em Taubaté, no Vale do Paraíba, possui quatro pistas de boliche Imply como uma opção de entretenimento de altíssima qualidade, para todas as idades. Segundo o Administrador do Hotéis Mazzaropi, Jorge Artur Girelli Ribeiro, “o boliche, além de ser uma atividade divertida em família, aumenta a permanência dos hóspedes nas áreas comuns do hotel, incentivando o consumo em nossos bares e restaurantes”.

Boliche no Hotel Fazenda Mazzaropi – SP (Foto: Divulgação)

Grand Palladium Colonial Resort & Spa (México)

Para completar em grande estilo a área de lazer do hotel, localizado em Playa del Carmen, no México, foram implementadas pistas de boliche que representam alta tecnologia aplicada ao entretenimento. De acordo com Sergio Zertuche, diretor de Marketing do Palladium Hotel Group, “o entretenimento é um grande pilar da nossa companhia. Queremos criar experiências memoráveis para nossos clientes.” Além de desfrutar da luxuosa comodidade dos hotéis, os hóspedes agora terão mais opções de divertimento.

Cantos e Contos Boutique Hotel (SP)

Localizado em Campos do Jordão, São Paulo, o hotel sofisticado e confortável, optou em oferecer quatro pistas de boliche para seus hóspedes. ”O boliche é um diferencial para o hotel, enriquecendo a experiência dos hóspedes e contribuindo para o aumento no fluxo de reservas. Agora, os hóspedes saem do hotel ainda mais satisfeitos com a atração”, diz o proprietário do Cantos e Contos Boutique Hotel, João Carlos Marques Pantaleão.

Boliche no Cantos e Contos Boutique Hotel – SP (Foto: Reprodução Site)

