4 programações exclusivas de Réveillon no Nordeste (Varandas Beach Hotel, Cascavel (CE) (Foto: Reprodução Site))

O Nordeste do Brasil é o destino ideal para quem sonha com um réveillon inesquecível, cercado por paisagens paradisíacas, cultura, música e uma gastronomia de excelência. Destinos, como Natal (RN), Porto Seguro (BA), Cascavel (CE) e Barra de São Miguel (AL), prometem transformar a virada de ano em uma experiência única, combinando sofisticação, conforto, diversão e contato com a natureza em hotéis e resorts de alto padrão.

LEIA TAMBÉM: Turismo regenerativo e conexão com a natureza em Ecolodge no litoral de São Paulo

Conheça quatro opções com programações exclusivas, que prometem agradar tanto casais em busca de romance quanto famílias que desejam praticidade e segurança para receber 2025 em grande estilo.

Vogal Luxury Beach Hotel & SPA, em Natal (RN)

Vogal Luxury Beach Hotel & SPA (Foto: Divulgação)

Às margens da icônica Praia de Ponta Negra, o Vogal é sinônimo de luxo e exclusividade. Para o réveillon, o hotel prepara uma verdadeira experiência à beira-mar para quem busca compartilhar este momento com as suas melhores companhias, como uma viagem romântica a dois: open bar e open food durante toda a noite, com um cardápio requintado e bebidas premium à vontade durante a noite; queima de fogos na Praia de Ponta Negra, um espetáculo que ilumina o céu de Natal para brindar 2025; e muita animação com o DJ Sheldom, que comanda a festa todo ano, tocando muita música boa.

Com instalações amplas, paisagismo que destaca o melhor da vegetação nativa e decoração intimista assinada por grandes profissionais, o empreendimento pé na areia disponibiliza 84 apartamentos e 21 suítes (uma delas é presidencial). Todos têm vista para o mar, varandas e banheira dupla de hidromassagem, além de cinco piscinas outdoor, pool bar, spa, restaurantes, beach service, fitness center, serviços e atividades com alto foco em wellness.

LEIA TAMBÉM: Viva experiências radicais no Rio de Janeiro

Dois restaurantes compõem a oferta gastronômica do Vogal Luxury Beach Hotel & SPA, sob o cuidadoso comando do chef Jomair Moreira: o Le Château, especializado em alta gastronomia francesa, e o Terraço, que mistura culinária regional e internacional. Para tornar a experiência memorável, os clientes e hóspedes do Vogal podem, ainda, desfrutar dos mais variados tratamentos de beleza e bem-estar no Vogal SPA by L’Occitane. Tanto o restaurante quanto o SPA estão disponíveis ao público conforme reserva prévia.

Resort Arcobaleno, em Porto Seguro (BA)

Resort Arcobaleno (Foto: Divulgação)

Reconhecido por sua ampla estrutura de lazer e com diversas opções de gastronomia para todas as idades, o Resort Arcobaleno, em Porto Seguro (BA), é uma excelente opção de hospedagem para celebrar o Ano Novo em família. Fique por dentro da programação exclusiva do Arco Réveillon.

No dia 31 de dezembro, o hotel promoverá seu já encantador evento de Ano Novo, um dos melhores do Sul da Bahia. Será uma noite deslumbrante no Terrazzo al Mare, o ecoclube de praia do Arcobaleno, com festival de delícias culinárias e uma incrível variedade de doces. As ilhas gastronômicas, aliás, fazem sempre muito sucesso entre os hóspedes: a “Ilha Gelatto” com açaí e sorvete; a “Ilha Oriental”, com fartura de sushis; e a “Ilha New York”, com muita pizza e hambúrguer. Doces e sobremesas, em geral, também serão servidos à vontade. Para turbinar ainda mais a energia, o cantor San Vagner fará um show especialíssimo, de repertório diversificado.

LEIA TAMBÉM: Com emoção: na sua próxima viagem, escolha se apaixonar pelo Rio Grande do Norte

A chegada de 2025 será celebrada com todos os hóspedes e funcionários brindando à beira-mar e assistindo à especial queima de fogos preparada pelo hotel, feita a partir de um saveiro no mar e com fogos de artifício de baixo ruído para não afetar a fauna local e os animais domésticos. Neste ano, o réveillon terá como tema baianidade. Os ambientes terão decoração temática que destacará a essência e cultura da região.

De categoria Superior (4 estrelas Plus), o Arcobaleno é um dos hotéis mais tradicionais de Porto Seguro e está localizado a menos de 15 minutos do Aeroporto Internacional, na badalada Praia de Taperapuan. É em frente a esse pedaço de paraíso que fica o Terrazzo Al Mare, que oferece espaços para massagem em meio ao verde de uma Reserva Ambiental. A excelente estrutura inclui também deck panorâmico à beira-mar, restaurante de padrão internacional, dois bares, quadras de vôlei e de beach tennis, área de lazer infantil, redário, tendas e música ao vivo. Um verdadeiro convite ao descanso e ao bem-estar.

Varandas Beach Hotel, Cascavel (CE)

Varandas Beach Hotel (Foto: Reprodução site)

Tudo começou como um clube de amigos europeus apaixonados pelas praias do Ceará. Hoje, 18 anos depois, o que era apenas um refúgio particular se transformou no charmoso Varandas Beach Hotel, localizado na praia de Águas Belas, em Cascavel (CE). Com suas 46 suítes à beira-mar e um compromisso sustentável, o hotel acaba de entrar para o Guia da Associação Roteiros de Charme 2025 e prepara uma programação especial para o réveillon, prometendo uma virada de ano inesquecível.

Entre 29 de dezembro e 2 de janeiro, a agenda está repleta de atividades para todas as idades, desde aulas de ritmos até cinema ao ar livre, para celebrar a chegada de 2025 com o pé na areia e muita animação: aula de ritmos na piscina e música ao vivo com Marina Sampaio (29/12); oficina de pipas para as crianças e forró com Ivan Feitosa (30/12); réveillon com Duo Beats, às 20h, e show com a banda Balanço Social, às 23h, para receber 2025 em grande estilo (31/12); brunch especial de Ano Novo, oficina de barro e bingo interativo para fechar o primeiro dia do ano (01/01); e oficina de minichef para os pequenos e cinema pé na areia (02/01).

LEIA TAMBÉM: Ecoturismo e turismo consciente em Galápagos

Com passeios de buggy, navegação por rios e aventuras pela orla, o hotel celebra os sabores do Ceará com um cardápio cuidadosamente elaborado e uma carta de vinhos selecionada, garantindo uma estadia que reflete o melhor do estado em um cenário deslumbrante.

Ritz Barra de São Miguel, em Barra de São Miguel (AL)

Ritz Barra de São Miguel (Foto: Reprodução Site)

Localizado na paradisíaca Barra de São Miguel (AL), o Ritz Barra de São Miguel nasceu da paixão de uma família com mais de 80 anos de tradição na hotelaria com a bandeira Ritz. A proximidade com a famosa Praia do Gunga e a vizinhança com a Lagoa do Roteiro garantem experiências inesquecíveis aos hóspedes neste hotel, que também acaba de entrar para o Guia da Associação Roteiros de Charme 2025.

A programação para a virada de ano conta com beach tennis, DJ e música ao vivo (27/12); aula funcional à beira-mar e DJ (28/12); ioga, DJ e música ao vivo (29/12); corrida na praia, DJ e música ao vivo (30/12); meditação assinada pelo Zena Spa e festa de réveillon com DJ e queima de fogos na virada (31/12); e tradicional feijoada de Ano Novo e música ao vivo (01/01). Todos os dias, também haverá programação infantil para a criançada.

LEIA TAMBÉM: Guia completo para explorar Vila Nova de Gaia

Além de uma infraestrutura completa, o Ritz Barra de São Miguel oferece dois restaurantes que valorizam produtores locais e alimentos orgânicos, sendo um pé na areia e outro na pérgula da piscina. O hotel ainda conta com o Zena SPA, que promete proporcionar relaxamento e bem-estar aos hóspedes. A proposta é criar uma experiência exclusiva em um dos cenários mais belos de Alagoas.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo