Especialistas da Europa premiam dois chocolates produzidos em Santa Catarina (Chocolate medalhe de bronze no Academy of Chocolate Awards, no Reino Unido (Foto: Humberto Furtado))

Especialistas de um concurso europeu premiaram dois produtos da Nugali Chocolates pela alta qualidade e sabor, nesta segunda-feira (16). O júri do Academy of Chocolate Awards, do Reino Unido, concedeu medalhas de bronze aos tabletes de Chocolate Branco e Cacau em Flor 63% com Pimenta Rosa. É o segundo ano consecutivo em que a Nugali figura entre as marcas premiadas.

A Academy of Chocolate é uma instituição independente que atua para promover uma maior consciência do consumidor sobre as vantagens dos chocolates finos em relação aos produtos comoditizados. Em 2023, o concurso europeu havia premiado, também com medalhas de bronze, três produtos Nugali: Dragée de Cacau, Pastilhas para Chocolate Quente e Chocolate ao Leite com Nozes.

Desde 2016, quando foi a primeira indústria brasileira de chocolates a conquistar um prêmio fora do país, a Nugali já teve mais de 20 produtos diferentes reconhecidos com um total de 43 condecorações. É a marca de chocolates mais premiada do Brasil.

Chocolate Branco

O Chocolate Branco Nugali é formulado com uma delicada combinação de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e baunilha. Tem o sabor do chocolate branco de antigamente, baseado apenas em ingredientes naturais, sem gorduras hidrogenadas ou vanilina. O produto já havia conquistado uma medalha de prata no London Chocolate Awards, em 2022.

Chocolate medalhe de bronze no Academy of Chocolate Awards, no Reino Unido (Foto: Humberto Furtado)

Cacau em Flor 63% com Pimenta Rosa

Cacau em Flor é feito com cacaus brasileiros de variedades Trinitários e Scavina. Rico em sabores e aromas frutados, possui notas de banana, cítricas e outras frutas tropicais. A pimenta rosa é o fruto suavemente picante e adocicado da Aroeira, típica de nossas florestas. Este chocolate Nugali já havia levado medalhas no International Chocolate Awards Americas 2018 (prata) e 2024 (bronze), além de bronze na fase mundial do mesmo concurso, em 2018.

Bean to bar

A Nugali é uma das pioneiras no Brasil em chocolates bean to bar, aqueles em que o produtor controla todos os processos, desde os cacaueiros até a embalagem. São produtos de qualidade superior, que levam apenas ingredientes naturais e promovem o desenvolvimento sustentável. A empresa também introduziu no país os chocolates com alta concentração de cacau, hoje uma tendência no setor.

A Nugali

O primeiro chocolate brasileiro premiado no exterior medalha de prata em 2016 (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Fundada em 2004 por Maitê Lang e Ivan Blumenschein, casal de engenheiros que trocou carreiras na Embraer pela própria fábrica de chocolates, a Nugali conquistou lugar no mercado premium, antes restrito aos importados. A fábrica está localizada em Pomerode (SC), na Rota do Enxaimel, eleita pelas Nações Unidas entre as melhores vilas turísticas do mundo. O tour de fábrica, inaugurado em 2021, recebe cerca de 100 mil visitantes por ano.

