Cafeterias de marcas de luxo: uma tendência para restaurantes renomados? (Copa Cozinha em Belo Horizonte. Um café da manhã experiência em três tempos (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

O varejo é uma experiência. Ou pelo menos deveria ser. Se eu quero consumir um produto apenas por necessidade, as compras online resolvem meu problema. Cada vez mais atrair consumidores à lojas físicas e restaurantes deve ser uma tarefa que envolve profissionais do marketing e design capazes de proporcionar, com criatividade, experiências interessantes, interativas e que fidelizem novos e antigos clientes. As “cafeterias experiências”, por exemplo, ganharam o público. Agora marcas de luxo lançam suas próprias cafeterias e se aproximam da gastronomia. Será uma ideia interessante para restaurantes que também transformaram seu nome numa valiosa marca?

Quando a cafeteria da Rauph Lauren abriu em Nova Iorque em 2014, a Ralph’s Coffe era a confirmação de uma ideia genial: uma marca tradicionalíssima proporcionando experiências de seu estilo de vida numa xícara de café até para quem nunca entrou numa de suas lojas. Aproximava novos clientes, criava tendências. Quase 10 anos depois, em 2023, as “cafeterias experiências” explodiram na China.

Um café de oportunidades

Em 2025, as cafeterias de marcas de luxo despontam como uma das tendências mais estratégicas na interseção entre estilo de vida e gastronomia. Esses espaços, projetados para proporcionar experiências exclusivas e sofisticadas, não apenas reforçam a identidade das marcas, mas também criam novas oportunidades para atrair públicos diversificados.

Essa tendência também inspira o mercado gastronômico como um todo, criando novas oportunidades para restaurantes renomados que desejam diversificar sua operação. Cafeterias assinadas por chefs consagrados ou por restaurantes premiados podem alcançar novos públicos em um formato mais acessível. Ao investir em cafeterias, marcas de luxo e restaurantes famosos não estão apenas diversificando seus negócios, mas também ampliando sua narrativa.

O luxo acessível

Esses espaços funcionam como uma vitrine da identidade e dos valores que representam, conquistando a admiração de novos públicos sem perder de vista suas raízes. O equilíbrio entre acessibilidade e sofisticação é o que pode transformar essa ideia em um marco para a gastronomia contemporânea.

Um menu de estrelas Michelin no Brasil pode custar mais de 2 mil reais, o que pode inviabilizar admiradores daquela culinária e do chef consagrado frequentar o restaurante cotidianamente. A abertura de cafeterias por restaurantes renomados também em cidades fora do eixo Rio-São Paulo pode ser uma estratégia inovadora e promissora para democratizar o acesso à alta gastronomia no Brasil.

O poder do hambúrguer

Esse movimento de proporcionar uma pequena experiência de uma grande e complexa operação gastronômica pode ser vivenciado com as hamburguerias, por exemplo. Quando estive em Las Vegas, ainda estudante, hospedado no Paris, de frente para uma falsa Torre Eifel, me recusei a pagar mais de $100 doláres num bife kobe, sem acompanhamentos no Gordan Ramsay Steak, mas me acabei nos hambúrgueres e milk shakes do Gordam Ramsay Burguers, no vizinho Planet Hollywood.

Se tudo na vida é equilíbrio, então nada mal combinar um jantar inesquecível de vez em quando com um café especial toda semana, vindo daquele restaurante que tanto admiramos. Com certeza não faltará criatividade em nossos chefs brasileiros, diante de produtos únicos no mundo como o açaí, cajá, seriguela, para criar doces e salgados que proporcionarão verdadeiras experiências elegantes, sofisticadas e acessíveis. Afinal, todo mundo merece um pouco de luxo.

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia, apresentador tv em Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo. Press contato@paespelomundo.com.br

