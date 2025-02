Curitiba: 5 restaurantes que são um luxo na gastronomia de imigração da cidade (Ichigo Ichie (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

De que serve a gastronomia senão para promover belos momentos de prazer. As refeições não prazerosas podem fazer parte das nossas dietas mais restritivas e necessárias, mas vivenciar experiências gastronômicas é ir além da técnica, além do sabor, e proporcionar uma onomatopeia a cada apresentação, a cada mordida, ou ainda pela arquitetura, pelo atendimento, uma atmosfera de momentos felizes e suas múltiplas referências.

Há restaurantes que desejam (e conseguem) criar esses momentos com belas poltronas numa linda varanda, num ambiente sofisticado, numa combinação de sentidos que faz sentido. A proposta da gastronomia de luxo não está só na comida e sim no todo. Em Curitiba pela própria história de imigração, a pluralidade de restaurantes é um toque a mais no turismo gastronômico da capital.

Ichio Ichie (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Curitiba vem se destacando internacionalmente por antigos e novos projetos, como a premiação da Lonely Planet que reconhece o transporte urbano e também as conquistas sustentáveis da região, colocando a cidade entre as 10 melhores para se conhecer em 2025.

A seguir 5 restaurantes para uma semana gastronômica única na cidade.

K.sa Restaurante

K.Sa Restaurante (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Com uma charmosíssima varanda num dos bairros mais badalados de Curitiba, o K.sa Restaurante tem menu e ambiente que te levam para uma elegante gastronomia brasileira. O litoral sulino é uma inspiração para a chef Claúdia Krauspenhar que leva à mesa pratos como o peixe branco com banana da terra, as ostras em diversas versões ou ainda o croquete de barreado. O Paraná surge como fonte de pesquisas e de sabores. Na parede, um lindo exemplar do argentino radicado na Bahia, Caribé, trazendo todo o sincretismo do que é ser brasileiro da porta ao prato. Um luxo de gastronomia com raízes na diversidade. Do colorido Caribé ao monocromático salão e varandas inconfundíveis do K.sa.

LEIA TAMBÉM: Cafeterias de marcas de luxo: uma tendência para restaurantes renomados?



DUQ Gastronomia

DUQ Gastronomia. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um dos restaurantes mais sofisticados da cidade é o DUQ Gastronomia. Primeiro pelo ambiente intimista nos levando para os lugares mais cosmopolitas onde a gastronomia ítalo-francesa possa se destacar. O DUQ tem muitas camadas a serem analisadas.

A localização no centro da cidade é uma provocação e uma certeza. Provoca ao trazer para um dos bairros mais importantes e políticos da cidade o requinte que o bairro merece. Resignifica o contorno, e mais do que nunca promove a urbanidade curitibana tão elogiada mundo a fora. O grafite que decora a entrada lateral, a escolha das poucas cores no seu interior vão ao encontro da culinária do chef Felipe Miyake numa combinação perfeita com o somelier José Vinicius. Os melhores vinhos do mundo numa coleção impecável. Pratos que imprimem a elegância do comer bem. De pato confit com fregola Sarda ao mil folhas. Cada ingrediente italiano, francês, brasileiro é notado nessa cozinha de precisão.

Île de France

Île de France (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um restaurante que não pode faltar num tour gastronômico em Curitiba é o Île de France. Em 2025, o restaurante faz 72 anos de fundação, proporcionando não só pratos da clássica culinária francesa, mas, e principalmente, momentos inesquecíveis.

O Île é tão bem frequentado por clientes que admiram o local que poderia ser um daqueles clubes privados como o Annabels em Londres. É um restaurante delicado, repleto de possibilidades como o “plat de jour”, típico dos bistrôs e brasseries francesas. A culinária que mais influencia chefs no mundo, no Île de France, continua a influenciar novas gerações que vão ao restaurante pelo estrogonofe, pelo steak au poivre, pelo cassoulet. E como a “richesse” está nos detalhes, é lindo de ver as memórias do Île em Curitiba serem preservadas no detalhe das mini taças de prata onde são servidos os “amuse-bouche” como o sorbet de limão ou o de laranja com cointreau. Impecável.

Île de France (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

ASU

E como o novo sempre vem. Um mago da mais contemporânea e criativa gastronomia se revela na cidade. O Chef Danilo Takigawa cria e recria no menu do ASU uma infinidade de pratos de referências variadas. É como uma obra de arte que precisa ser vista e revista, um segundo olhar apreciativo, contemplativo. De Chawan-mushi a mexilhão. É uma ousadia gastronômica que precisa ser reverenciada. São muitos detalhes no menu degustação. O ambiente sóbrio em contraste com a agitação relaxada da rua Prudente de Moraes na esquina nos leva para as ruas de Nova Iorque ou quem sabe os bairros do Soho em Londres tão acostumados com esses contrastes que dão um charme para a cidade.

ASU restaurante (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Avaliações falsas sobre restaurantes e hotéis: o que você acha disso?

Ichigo Ichie

Por fim, o mais novo restaurante de Curitiba, o Ichigo Ichie. Uma expressão tradicional japonesa que se traduz como “uma vez, um encontro” e reflete a ideia de que cada momento é único e deve ser valorizado. A unicidade do Ichigo Ichie está na delicadeza de cada corte dos pescados, na apresentação e combinação de cada prato. O Omakase (a sugestão do chef) nos trouxe surpresas encantadores entre técnicas e a seleção dos melhores ingredientes. Os drinks são um caso a parte. Vibrantes, provocantes, como o que leva caviar na receita. Superb!

Ichigo Ichie(Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Cada vez mais as referências do que há de melhor no mundo passam por aqui. Que tenhamos cada vez mais restaurantes brasileiros entre os mais sofisticados do mundo, reverenciando nossos biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica. Afinal, somos um país de imigrantes, que sempre recebeu todas as etnias, todas as culturas que fizeram e fazem parte da história e trajetória do Brasil. O luxo gastronômico é também fruto da miscigenação social que Curitiba conhece bem em seus parques, em suas ruas, em sua própria história de formação. Que o mundo continue assim: gastronômico, criativo, receptivo!

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia, apresentador tv em Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo. Press contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo