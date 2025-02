Mahr Gastronomia: a sofisticação de receitas que levam os peixes dos mares de Alagoas, maturados e na brasa (Restauranter Rafael Benamor e o chef Danilo Motobu na cozinha e churrasqueiras abertas para o salão. (Foto:Thiago Paes @paespelomundo))

Peixes dos mares de Alagoas maturados e levados à brasa. A receita aparentemente simples vem chamando atenção pelo requinte do cardápio que o novíssimo Mahr gastronomia traz para Maceió. Para começar, o toque regional da farofa de alho, cubos de batata doce no crudo de atum mostra que qualquer referência estrangeira que tenha inspirado estes pratos foi também elegantemente influenciada pelas matrizes locais, pela cultura gastronômica da região.

Crudo de atum, farofa de alho, cubos de batata doce e espuma de wasabi (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Peixes maturados no Mahr

Somente pelo crudo de atum com farofa, a equipe de consultores, chefs e os sócios e restauranteres Rafael Benamor e Renato Paes, responsáveis pelo Mahr já mereciam destaque. Aproximar a regionalidade de técnicas orientais, francesas, inglesas muitas vezes é cair em estereótipos. O que hoje provei no Mahr foi de reverência gastronômica surpreendente.

Câmara de maturação de peixes na entrada do restaurante (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

No gastronômico bairro da Jatiúca, o Mahr é daqueles lugares discretos que “de pronto” conquista os locais mais antenados com o melhor da cidade. Na entrada, uma câmara fria com enormes e incríveis peixes em processo de maturação. O salão cheio num sábado a tarde sob dois ambientes e um cardápio enxuto, certeiro e repleto de sabores intrigantes como há algum tempo não via.

Espetinho de coração de galinha com polvo sobre demi-glace da casa (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Galinha com Polvo e Demi-glace

Que tal um espetinho de coração de galinha com polvo, sobre receita própria de demi-glace que faria o Auguste Escoffier reescrevê-la no “Le guide culinaire”? Impecável! O restauranter Rafael e o chef Danilo Motobu tentaram traduzir um pouco da preparação: reduções do caldo escuro com mirepoix, finalização de manteiga da terra com molho de ostra, entre outras coisas. Uma combinação inusitada, regional e saborosa. O menu recebe a consultoria do chef Roger Lima, nome de sucesso na cidade.

Kafta de atum e coalhada de queijo de cabra (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)





Na sequência uma kafta de atum yellowfin com coalhada de queijo de cabra. Mais uma vez um olhar regional ao servir um peixe comumente encontrado no litoral brasileiro. No momento do atum bluefin nos melhores menus do Brasil (peixe mais presente nos mares do Atlântico Norte e no Mar Mediterrâneo) o Mahr Maceió se volta para a gastronomia sustentável ao elaborar pratos criativos com o peixe local. Um verdadeiro luxo!

Maturação do pescado (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)



Arroz Caiçara com socarrat

Para complementar essa tarde gastronômica, o Arroz Caiçara. Mais um pedido impecável! Por tudo: pela apresentação, pela combinação de tentáculos de polvo e camarões, pelo socarrat (aquele queimadinho de fundo da paella valenciana). O toque acentuado no blend de limões trouxe a mais genuína proposta do restaurante: o melhor do mundo, sem esquecer o melhor de dentro de casa!

Arroz caiçara com socarrat (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Creme Bávaro com cumaru Amazônico

O chef Danilo, aos 26 anos, e já com trajetória de estudos e sucessos na confeitaria, serve uma sobremesa de consistência e maciez incrível. A bavaroise de pistache com cumaru entra para minha lista de melhores sobremesas dos últimos tempos. O creme bávaro de origem inglesa, a base de leite e gemas, encontra-se com a elegância e aromas do cumaru amazônico. Doce na medida certa, sem exageros.

Bavaroise de pistache e cumaru (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)





A fusão entre técnicas internacionais e produtos tipicamente nacionais demonstra a força da gastronomia brasileira, marcada pela diversidade e pela herança deixada por séculos de imigração. No Mahr Gastronomia, em Maceió, da linda cerâmica à arquitetura e ambiente, dos temperos indígenas às influências africanas, europeias e asiáticas, cada prato conta uma história de encontros e transformações, celebrando a identidade gastronômica do Brasil com sofisticação e autenticidade. Um restaurante que é um presente para a gastronomia de Alagoas. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagens e gastronomia. Apresentador de tv em Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

