Paká Bangalôs: pousada de charme é refúgio em meio a natureza dos mangues e rios litorâneos de Sergipe (Pousada de charme no litoral norte de Sergipe (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Um lugar para desconectar. Uma imersão na natureza selvagem dos mangues e rios litorâneos que acompanham o sagrado Rio São Francisco. A poucos quilômetros da Foz, num pequeno vilarejo, na cidade da Pacatuba, a pousada do Roteiro de Charme, Paká Bangalôs, é um convite ao relaxamento, à tranquilidade em meio a reserva biológica Santa Isabel, rota do projeto Tamar (tartarugas marinhas).

Primeira pousada do roteiro de charme do estado de Sergipe (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um lugar rodeado de verde, banhado pelos rios, pelo mar. A primeira visão que temos da pousada é o terreno arenoso, uma restinga litorânea, que nos remete ao lindos “Lodges de Safari” da África do Sul. Não estivéssemos no litoral sergipano, o cenário seria perfeito para as mais luxuosas expedições em safaris. Do lado de cá, os mangues nos trazem para outras aventuras, em busca de ostras, de aratu entre outras experiências genuínas junto a comunidade.

Experiências genuínas que envolvem a comunidade ribeirinha (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Pacatuba

A região de Pacatuba está a poucos quilômetros da divisa com Piaçabuçu em Alagoas. O Rio São Francisco que separa os dois estados, proporciona uma das mais fascinantes experiências de turismo no Brasil, o passeio que nos leva ao encontro do Rio e Mar. Além disso, a região foi notícia em 2024 pelo reconhecimento das terras da comunidade indígena Fulkaxó, que hoje vive na região.

Restaurante Paká (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Às cocadas de Dona Gleide de Sergipe e ao senhor Vilenor, com carinho

Pacatuba aos poucos vem sendo desbravada por empreendimentos como a Paká Bangalôs, que se insere nesse contexto em total harmonia com a natureza, preservando a vegetação, empregando na comunidade, proporcionando uma hospitalidade tão acolhedora que os momentos de relaxamento são inevitáveis.

Turistas visitam cultivo de camarões e ostras (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Paká Bangalôs

Num país com mais de 8.000km de litoral, o turismo por praias e manguezais é um diferencial na costa brasileira, como acontece no delta do Parnaíba e em muitos outros lugares do Brasil, em Sergipe a Paká Bangalôs vem atraindo a atenção do turismo estrangeiro que busca a região por toda essa biodiversidade.

Menu de moquecas na Paká (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

São oito bangalôs e um restaurante com a gastronomia típica da região. A rusticidade do entorno ganha conforto nos quartos com ar-condicionado e equipados para a melhor hospedagem. No menu, receitas que vão das tradicionais moquecas, inclusive a vegetariana feita com banana da terra, à petiscos como o pastel de bobo de camarão, ou ainda o bolinho de aratu.

Bolinho de aratu (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A piscina frente a restinga e banhada por um pôr do sol fascinante proporciona momentos de descontração entre amigos e família. Ou quem sabe fazer um dos 9 passeios que a pousada proporciona com a comunidade local, tais como “Banho de Rio”; “Rota dos Mangues”; “Dunas por do sol”, entre outros.

“Túnel” passeio num pequeno barco dentro do manguezal (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Do Ceará ao Piauí: uma viagem pelas dunas de areias e hotéis de luxo numa das regiões mais fascinantes do Brasil

Rota dos Mangues

No Rota dos Mangues, um passeio incrível pelo “túnel”, uma área de mangue coberta, onde o pequeno barco atravessa para o Grande Rio. É neste passeio de 4 horas que conhecemos o viveiro de ostras, o cultivo de camarões e ainda provamos uma refeição com os ribeirinhos com direito a um robalo e camarões recém pescados.

Passeio pelo manguezal (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Por esses dias na Paká Bangalôs os hóspedes ingleses Vicent e Camaron não se cansavam de apreciar os pássaros, a vegetação rasteira, a genuína culinária. De moquecas em moquecas o Brazil vai desbravando o Brasil, entre rios e mangues selvagens, entre o mar e todo o país. Mais uma vez em Sergipe, volto encantado com a beleza que esse estado tem e com elegância e delicadeza se mostra por aqui e pelo mundo. Bravo!

Thiago Paes é colunista de Viagem e gastronomia. Apresentador tv em Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo