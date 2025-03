Stazione Morretes: novo restaurante impulsiona cidade do litoral paranaense como destino turístico e gastronômico (Adonai Aires de Arruda, presidente da Serra Verde Express, recebe convidados no passeio de Trem pela Serra do Mar (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Infelizmente muitos destinos com enorme potencial ainda são confundidos com passeios turísticos. Um lugar com diversos atrativos, charmosas hospedagens e excelente gastronomia merece receber os melhores viajantes. Em Morretes, cidade do litoral do Paraná, um dos mais tradicionais restaurantes, o Stazione, mudou de endereço, ampliou o salão, modernizou a cozinha e se prepara para transformar o turismo da região simplesmente abrindo também à noite.

Passeio de trem pela Serra do Mar (Foto: Thiago Paes) @paespelomundo

Mais que um passeio

Quem faz apenas um passeio a Morretes para provar o suculento e saboroso barreado, essa receita caiçara, repleta de histórias e mitos, com influência da imigração portuguesa que atrai turistas de todos os lugares do Brasil e do exterior, deixa de conhecer diversos atrativos da cidade, principalmente os imersos na natureza da serra do mar, numa das mais preservadas áreas da Mata Atlântica do país.

Novo restaurante com diversos espaços para atrair turistas que também se hospedam na cidade. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O turismo gastronômico do barreado é muito bem combinado com o premiado passeio de trem pela Serra do Mar, que leva viajantes de Curitiba para a litorânea Morretes, o que pode ser adquirido inclusive junto, um pacote completo, inclusive com o retorno de trem ou de van. Mas você não precisa voltar no mesmo dia!

Barreado paranaense. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Barreado e Hospedagem

Fato é que Morretes sempre foi vista como um passeio de um dia. Mas uma cidade com diversos atrativos naturais como os rios e suas bóias, as trilhas e seus parques não é um passeio e sim um destino turístico. Prova disso são as pousadas da região, como a Casa 1915, um casarão tombado pelo patrimônio do estado, no centro histórico de Morretes com 15 quartos e decoração acolhedora, além de piscina e jardim.

Pousada Casa 1915 (Foto: Thiago Paes @paespelomundo

A movimentação do centro histórico de Morretes pela manhã traz muito do que pode ser um interessante programa noturno para quem pretende se hospedar na cidade, como, por exemplo, restaurantes intimistas, bares, degustações de cachaças da região. Nisso se insere o novo Stazione, como um grande restaurante capaz de atender a grupos, eventos, e de fato movimentar o turismo do litoral paranaense.

Restaurante Stazione. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um novo olhar para o turismo do litoral do Paraná

Os desbravadores desse projeto com um novo olhar para o turismo de Morretes são empresários bem conhecidos no turismo do estado, a frente de empresas como a Serra Verde Express, a BWT Operadora e o próprio Stazione.

Adonai Arruda Filho, diretor da Serra Verde Extress anuncia novidades para Morretes (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Com a abertura do novo Stazione também à noite, Morretes ganha um novo atrativo que reforça seu potencial como destino turístico. A cidade, que já encanta pelos seus cenários naturais e pela tradição do barreado, agora oferece mais uma opção para quem deseja aproveitar a região com mais calma, explorando sua gastronomia e hospitalidade. A iniciativa acompanha a tendência mundial de valorização do turismo local, que nos coloca entre muitas descobertas sobre nós mesmos, sobre o que é viajar pelo Brasil. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagens e gastronomia e está nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador de TV em Travel Box Brazil. Press: contato@paespelomundo.com.br

