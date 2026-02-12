Edifício Touring: Uma joia centenária da arquitetura carioca ((Fotos: @viajandocomhistoria))

Projetada no final dos anos 20 para abrigar o Touring Club do Brasil – dedicado a serviços automotivos e turismo, o Edifício Touring, Edifício Touringesta verdadeira joia da arquitetura carioca, foi transformada em um complexo gastronômico e inaugurada em Janeiro de 2026 na Praça Mauá debruçada sobre a Baia de Guanabara.

Recheada de significado histórico, o Edifício Touring foi projetado no final dos anos 20 pelo arquiteto francês Joseph Gire, o mesmo que idealizou o Copacabana Palace, Hotel Glória, Palácio Laranjeiras além de prédios residenciais na cidade.

Um grande símbolo do estilo Art Déco no Rio de Janeiro, o edifício Touring possui linhas geométricas, detalhes sóbrios e elegantes, colunas imponentes, vitrais magníficos que contam a chegada dos portugueses no Brasil em suas caravelas, e mostram também a fauna brasileira. A cereja do bolo fica por conta da icônica Torre do Relógio que por muitas décadas esteve escondidinha embaixo do elevado da perimetral demolido em 2013 como parte da revitalização da área portuária do Rio de Janeiro.

O novo complexo gastronômico do Rio de Janeiro no Edifício Touring

E esta história de quase 100 anos foi ressignificada. Com mais de 9 mil m2, 4 ambientes de alimentação – 3 restaurantes e 1 bar, ver o Edifício Touring aberto aos visitantes como um complexo gastronômico é um verdadeiro presente para a cidade na minha opinião.

E que tipo de gastronomia você vai encontrar no local? No térreo o Boteco Belmonte ocupa a maior área. Ao lado em uma área externa está o Azumi, culinária japonesa tradicional. No segundo andar, o Il Piccolo um restaurante italiano clássico. E uma dica: suba de escada e observe o imenso e belíssimo vitral entre os andares. E para fechar no último andar funciona, somente a noite, o Acervo Bar.

Eu fui conhecer o Edifício Touring na 1ª semana de fevereiro e o que mais me chamou atenção foi a carinha de encantamento tanto de brasileiros quanto estrangeiros admirando a arquitetura do local, do piso ao teto, os detalhes dos vitrais, lustres, os grandes salões e a vista linda para a baia de Guanabara.

Aproveite o almoço e combine uma visita ao Museu do Amanhã e ao Museu de Arte do Rio, ambos a pouquíssimos passos do Edifício. Para chegar, o VLT tem uma parada bem próxima, praticamente em frente. É possível também encontrar alguns pequenos estacionamentos nos arredores.

E o centenário Edifício Touring segue fazendo história no cenário carioca, mas agora com uma função diferente, e ressignificado. Se você estiver pelo Rio de Janeiro no Carnaval, aproveite para conhecê-lo.

Edifício Touring: Avenida Rodrigues Alves 10, Praça Mauá – Rio de Janeiro

