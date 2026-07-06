Dia da Gastronomia Mineira: um patrimônio cultural que fortalece o turismo ((Foto: Thalita Brito))

Celebrado em 5 de julho, o Dia da Gastronomia Mineira é uma oportunidade para reconhecer uma das mais importantes expressões culturais de Minas Gerais e um dos grandes diferenciais turísticos do estado. Mais do que um conjunto de receitas, a gastronomia mineira representa história, identidade, tradição e um modo de viver que atravessa gerações.

As comemorações deste ano foram antecipadas pela Semana da Cozinha Mineira, realizada entre os dias 1º e 3 de julho na Cozinha Interativa Itambé Cumbucca, localizada no Mercado Central de Belo Horizonte. O evento reuniu chefs, pesquisadores, gestores públicos, representantes das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) e profissionais do turismo para discutir o papel da gastronomia no desenvolvimento dos territórios mineiros.

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Ao longo da programação, foi reforçada a importância da gastronomia como um dos principais ativos turísticos de Minas Gerais. Seja por meio dos festivais gastronômicos, das rotas temáticas, das quitandas, dos queijos artesanais, dos doces tradicionais ou da culinária típica encontrada em restaurantes e comunidades, os sabores mineiros figuram entre os elementos que mais despertam o interesse dos visitantes que chegam ao estado.

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A relação entre turismo e gastronomia é cada vez mais evidente. Muitos viajantes escolhem seus destinos motivados pelas experiências gastronômicas que desejam vivenciar. Em Minas Gerais, essa conexão ganha ainda mais força pela diversidade cultural presente em suas diferentes regiões, cada uma marcada por ingredientes, técnicas e tradições culinárias próprias.

Representantes de diversas regiões turísticas mineiras apresentaram experiências que demonstram como a gastronomia tem contribuído para a promoção dos destinos, a geração de renda e o fortalecimento da identidade local. Os festivais gastronômicos, por exemplo, já fazem parte do calendário turístico de inúmeros municípios e movimentam a economia ao atrair visitantes, estimular o comércio local e valorizar produtores e empreendedores.

Um dos destaques da programação foi a participação do chef Leo Paixão, que trouxe reflexões sobre a identidade da cozinha mineira. Em sua fala, destacou que não existe cozinha mineira contemporânea, defendendo que a culinária mineira não se trata de uma releitura, mas de um recorte cultural que permanece vivo justamente porque suas técnicas e saberes continuam sendo transmitidos e reinterpretados ao longo do tempo.

O chef também chamou atenção para a diferença entre gastronomia e culinária, ressaltando que produtos como o queijo extrapolam o universo da cozinha e envolvem aspectos ligados ao território, à cultura, à tradição e aos modos de produção. Outro ponto destacado foi o protagonismo feminino na construção da cozinha mineira. Ao longo da história, foram mães, avós, quitandeiras e cozinheiras que preservaram e transmitiram conhecimentos que hoje compõem uma das mais importantes referências gastronômicas do país.

A discussão dialoga diretamente com o turismo. Atualmente, a gastronomia é considerada um dos principais motivadores de viagens. Cada vez mais turistas buscam destinos onde possam experimentar sabores autênticos, conhecer modos de fazer tradicionais e vivenciar experiências relacionadas à cultura alimentar local.

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Nesse contexto, a gastronomia desempenha um papel estratégico na valorização dos territórios. Ao experimentar um prato típico, visitar uma produção artesanal ou participar de um festival gastronômico, o visitante entra em contato com a história, a cultura e os modos de vida das comunidades locais. Essa experiência contribui para tornar a viagem mais autêntica e fortalece o reconhecimento das riquezas culturais de cada destino.

Neste Dia da Gastronomia Mineira, a celebração vai além dos sabores servidos à mesa. A data reconhece um patrimônio cultural que movimenta a economia, fortalece a identidade dos territórios e se consolida como um dos grandes diferenciais turísticos de Minas Gerais. Afinal, conhecer Minas também é conhecer sua cozinha, seus saberes e as histórias que fazem da gastronomia uma das mais importantes expressões da cultura mineira.

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