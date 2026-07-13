Ana Bistrô: o restaurante que faz Campo Mourão valer o desvio da rota (Ana Bistrô em Campo Mourão PR (Foto: @paespelomundo))

Sabe aquele lugar que poderia estar em qualquer centro gastronômico do mundo, por suas identidades, dedicação aos produtos locais e principalmente por uma mistura de qualidade bom gosto, mas escolhe estar numa cidade pacata do interior do Brasil? Essa é a primeira impressão que eu tive ao chegar ao bistrô da Ana, um lugar absolutamente fascinante, onde as paredes retratam as referências de alto nível que a chef Ana Daleffe construiu em sua trajetória gastronômica.

Alguns dos pratos do menu fixo do Ana Bistrô. (Foto: @paespelomundo)

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O interior do Brasil precisa ser redescoberto e a gastronomia pode ser o ponto de partida para essa nova viagem às festas de interior. O Bistrô da Ana não é apenas um restaurante, é um ponto de referência que atrai turistas, viajantes que se instalam ou que passam pela cidade de Campo Mourão no interior do Paraná.

No menu as referências técnicas de uma chef que buscou transformar uma paixão repentina pela gastronomia numa profissão especializada. Nisso veio formação na Suíça, aulas com o mestre e um grande mentor e amigo, o chef Laurent Suaudeau, entre muitas outras realizações para transformar o charmoso Ana bistrô no que há de melhor na gastronomia brasileira.

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Bar do Ana Bistrô, onde o jornalista, escritor, esposo e sócio Dilmercio Dallefe coleciona uísques de vários países. (Foto: @paespelomundo)

E a chef Ana conseguiu. Afinal hoje são quase uma década no ofício de cozinhar para as principais referências da região, o que lhe trouxe expertise de uma banqueteira de primeira ordem com o seu buffet Telhados de Paris, uma equipe treinada e pronta para as melhores festas e de qualquer tamanho. Afinal, desculpem-me as capitais, mas o interior tem suas grandezas.

No menu e no imaginário criativo da chef Daleffe, polvo chileno, costela, carneiro, risotos, massas e muitas técnicas para trazer sabores intensos de ingredientes e temperos frescos, muitos deles expostos nas paredes do bistrô. O que grandes chefes servem mundo a fora, pode ser servido aqui.

Os convites para que o Ana Bistrô saia da pequena Campo Mourão e ganhe os centros urbanos são muitos. Mas por qual motivo uma pequena cidade do interior não merece ter um restaurante de alto nível com exclusividade? Por qual motivo precisamos da Chef Ana em São Paulo, Rio, Belo Horizonte ou Curitiba se é em Campo Mourão que aquelas paredes contam histórias em detalhes emocionantes?

Bife de feijoada brasileira aos sábados. (Foto: @paespelomundo)

Fato é que se o Ana Bistrô estivesse no interior da França, ou num pequeno vilarejo da Itália, seria motivo de certa peregrinação gastronômica incentivada e valorizada pelo poder público, pelos viajantes mais curiosos e principalmente pela comunidade local. Mesmo diante de todos os desafios de parecer estar fora de qualquer rota, a Chef Ana presenteia Campo Mourão com o melhor da gastronomia mundial. Se um dia o guia Michelin surgiu para que desviássemos da rota e encontrássemos restaurantes absolutamente incríveis, o Ana bistrô é a mais completa revelação de que o guia Michelin em sua origem estava certo: vale desviar qualquer rota para encontrar um restaurante como este.

Portanto, apreciadores da boa gastronomia, em Campo Mourão, não deixem de apreciar as receitas da chef Ana. Dos molhos clássicos, da aprendiz do chef Suaudeau, aos mais criativos e suculentos pratos como bacalhau confit, o carré de carneiro, o bufê brasileiríssimo de feijoada aos sábados.

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Jornalista Simone Belo entrevista a chef Ana Daleffe. (Foto: @paespelomundo)

É viajando pelo Brasil que a gente entende a grandiosidade gastronômica desse país. De Campo Mourão a rota dos pescados alagoanos, da Ilha da Gigóia no Rio de Janeiro ao interior de Santa Catarina, do Paraná, do Brasil. Quem sabe um dia uma dessas propostas irresistíveis leve o Ana Bistrô para grandes centros e seus muitos prêmios, isso será um presente para esses destinos, mas que essa luz que brilha no interior do país nunca deixe de brilhar, e essa chama depende de mim e de você que acredita na diversidade da gastronomia brasileira. Dia 17 de julho o Ana Bistrô completa mais um ano. Viva! Bravo!

Thiago Paes, Diomercio e Ana Daleffe, Simone Belo e Adriano Hartman. (Foto: @paespelomundo)

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Esteve em Campo Mourão a convite de restaurantes da cidade. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

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