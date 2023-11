Reúso de água como solução para escassez do recurso natural

Redes para águas cinzas e da chuva devem ser separadas

De acordo com a lei, desde abril as redes hidráulicas e os reservatórios destinados a acumular águas de chuvas e águas cinzas das edificações devem ser distintos da rede de água proveniente do abastecimento público. O objetivo é garantir que as águas de reúso passem por processos de tratamento que tornem o consumo mais seguro.