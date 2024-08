TRAGÉDIA AÉREA O homem impedido de entrar no avião que caiu em Vinhedo (SP) Adriano Assis, morador do Rio de Janeiro, disse que discutiu com o funcionário da Voepass após ser impedido de embarcar no voo 2283: 'Ele salvou a minha vida' Por Raphaela Peixoto, Roberto Fonseca

Reprodução/TV Globo