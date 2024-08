Passageiro é impedido de entrar no voo da Voepass: "Salvou a minha vida"

Adriano Assis não conseguiu embarcar no voo 2283 no aeroporto de Cascavel, no interior do Paraná - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Um passageiro que perdeu o voo da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, com 62 pessoas a bordo chegou a brigar com um funcionário da empresa aérea após não ser autorizado a embarcar em Cascavel (PR). Em entrevista à TV Globo, Adriano Assis, morador do Rio de Janeiro e que estava viajando a trabalho para Hospital Regional de Toledo (PR), disse que chegou a discutir com o funcionário que impediu o embarque. O voo partiu às 11h56 de Cascavel.

"Eu cheguei aqui às 9h40, mas estava fechado (o guichê). Eu fiquei esperando para ver se abririam normalmente o aeroporto. Não tinha ninguém e eu fiquei lá em cima tomando um café. Esperei, como ninguém falou nada no microfone e os placares também não avisaram sobre o voo, eu desci. Já era 10h30. Tinha uma fila enorme aqui. Fiquei esperando. Quando deu 10h41 mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é uma hora antes pro embarque nesse momento. Aí, eu discuti com ele e tal", disse na entrevista à TV Globo.

"E foi assim. Ele salvou minha vida, cara", disse, emocionado. "Eu ainda falei assim, pô, cara. Deve ser livramento de Deus que o avião pode cair, mas falei no momento da raiva. Esse rapaz eu até tenho que saber o nome dele. Ele realmente ele salvou minha vida, cara. Eu tô muito nervoso", completou Adriano, enquanto tentava avisar a amigos e familiares que não estava no avião. Não há sobreviventes na queda do avião. Havia 58 passageiros e quatro tripulantes na aeronave.

O voo 2283 partiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na grande São Paulo. De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). O avião explodiu ao atingir o solo.

A VoePass ainda comunicou que já “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”. Também segundo a companhia, não há informação, até o momento, sobre como ocorreu o acidente em nem a situação atual das pessoas que estavam a bordo da aeronave.