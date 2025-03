Síndrome do impostor: sintomas, suscetibilidade e experiências

Bloqueio

'O medo de não ser bom o suficiente faz com que muitas pessoas com síndrome do impostor evitem desafios, deixem de se candidatar a vagas para as quais estão qualificadas ou recusem oportunidades por acharem que não vão dar conta. Esse bloqueio pode impedir seu crescimento e gerar arrependimentos futuros', afirma a psicóloga