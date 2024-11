Conheça os benefícios da goiaba, fruta que ajuda a combater o câncer

Além de saborosa, a goiaba é uma fruta com alto valor nutritivo e oferece diversos benefícios à saúde. Dentre tantas espécies, a vermelha é rica em licopeno, substância protetora que defende as células contra os radicais livres produzidos pelo organismo, prevenindo patologias como câncer, doenças cardiovasculares e doenças degenerativas.

"Além disso, são alimentos ricos em fibras e baixa densidade energética aumentando a saciedade”, explica Danielle da Rosa Amaral, nutricionista da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater/DF).

Embora o destaque da fruta esteja nas vitaminas A e C e os minerais cálcio, fósforo e potássio, a goiaba apresenta teores satisfatórios de vitaminas do complexo B, especialmente a Tiamina (B1), Riboflavina (B2) e Niacina.

"Vale dizer que a carência da vitamina A pode causar doenças visuais, como a xeroftalmia e a cegueira noturna. As goiabas de polpa vermelha apresentam quantidades apreciáveis de Vitamina A”, conclui Danielle Amaral.

Segundo o nutricionista Philipe Martelli Escudero, uma unidade da fruta é capaz de suprir as necessidades diárias de vitamina C, sendo 75mg para mulheres e 90 mg para homens. “A goiaba é rica em compostos bioativos — como o licopeno, citado no início da reportagem —associados à prevenção do câncer de próstata”, diz o profissional.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo mínimo de 400 g de frutas e hortaliças diariamente. A goiaba pode ser consumida in natura, como ingrediente de saladas, desidratada, em sucos, usada em doces, geleias e bolos.

Com informações da Emater.