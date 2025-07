Os 10 países que mais escutam música no mundo

#10 França – 74 bilhões de reproduções

O país da elegância também tem seu ritmo. Com 74 bilhões de plays, a França mistura o melhor do pop europeu com suas próprias estrelas como Aya Nakamura, Stromae e Zaz. Apesar do francês não ser um idioma predominante nas paradas globais, os franceses valorizam sua cena musical local — e isso pesa nas estatísticas