O pastor Silas Malafaia reagiu às declarações do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por comentar a situação política do Brasil. Em uma publicação nas redes sociais, o líder religioso afirmou que Mourão “está enganado” ao considerar que a fala de Trump representa uma intromissão em assuntos internos do país.

Segundo Mourão, ex-vice-presidente da República no governo de Jair Bolsonaro (PL), “não cabe ao presidente americano meter o bedelho no que é do Brasil”. A declaração foi dada em resposta à manifestação pública de Trump, que criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisões ligadas a plataformas digitais.

Leia também: Crimes de Bolsonaro listados pela PGR podem render até 43 anos de prisão

Malafaia, aliado próximo de Bolsonaro, saiu em defesa de Trump. Para ele, as denúncias feitas pelo presidente norte-americano não se limitam ao cenário interno brasileiro. O pastor acusou Moraes de emitir ordens de censura que, segundo ele, afetariam também empresas de comunicação dos Estados Unidos.

Malafaia diz que Mourão está equivocado sobre Trump: "Não é uma questão exclusivamente interna"

“Mourão! Você está equivocado. Não é uma questão exclusivamente interna. Trump denunciou centenas de ordens de censura ilegais e secretas, ameaçando plataformas de mídia dos EUA por ordem de Alexandre de Moraes”, escreveu Malafaia em seu perfil oficial.

Leia também: Eduardo ataca Tarcísio por diálogo com empresários sobre tarifa dos EUA

O pastor também aproveitou para voltar a criticar o STF e a atuação do Senado, a quem acusou de omissão frente ao que chamou de “juristocracia”. Segundo ele, a concentração de poder na Corte compromete a democracia no país.

“As questões que oprimem os povos deixaram de ser um assunto particular de uma nação. É só ver a Venezuela. Estamos vivendo uma juristocracia do STF e não uma democracia. Não temos a quem recorrer devido a um Senado omisso!”, concluiu Malafaia.

Apesar do atrito, Mourão reafirmou apoio ao ex-presidente Bolsonaro e classificou como “injusto” o processo ao qual ele responde na Justiça brasileira. O senador, no entanto, reforçou que eventuais soluções devem ser conduzidas dentro do território nacional, sem interferência estrangeira.