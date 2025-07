Vídeo: Banhista solta baleia presa em rede de pesca em SC

Um banhista viralizou nas redes sociais após soltar uma baleia-franca-austral que estava presa a uma rede de pesca na Praia da Ponta do Papagaio, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O caso aconteceu no último sábado (12/7), quando o homem, com o auxílio de uma prancha e um remo, se aproximou do animal para retirar o material preso ao corpo. A baleia estava acompanhada de um filhote.

O gesto ganhou elogios nas redes sociais, mas levantou preocupações entre especialistas e autoridades ambientais. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que está investigando a conduta do homem que aparece nas imagens. De acordo com o órgão, apenas equipes treinadas e autorizadas podem realizar esse tipo de intervenção.

“O enrosco era superficial e não comprometia comportamentos naturais como a amamentação e os cuidados com o filhote”, afirmou Paulo Maués, superintendente do Ibama em Santa Catarina. A avaliação foi feita por uma equipe técnica especializada, que reforça a importância de ações seguras e coordenadas nesses casos.

Leia também: Paradas de ônibus no DF ganham QR Code para consulta de horários em tempo real

A baleia-franca (Eubalaena australis) é uma espécie protegida e tem presença comum no litoral catarinense entre os meses de julho e novembro, quando se aproxima da costa para reprodução e cuidados com os filhotes. Apesar da aparência dócil, especialistas alertam que baleias podem reagir de forma imprevisível quando se sentem ameaçadas — o que pode representar riscos tanto para os humanos quanto para os próprios animais.

Veja o vídeo:

Órgãos ambientais reforçam que, ao avistar um animal marinho preso ou em situação de risco, o mais seguro é acionar autoridades como o Ibama ou o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), que atuam na região.