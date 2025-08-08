Resultados da Quina, Lotofácil e mais loterias desta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (8/8), cinco loterias: os concursos 6795 da Quina; o 2844 da Dupla Sena; o 3464 da Lotofácil; o 2807 da Lotomania e o 730 da Super Sete.
Quina: R$ 8,4 milhões; Super Sete: R$ 4,9 milhões; Dupla Sena: R$ 2,5 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão Lotomania: R$ 632 mil.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 03 - 17 - 37 - 62 - 76.
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 20 - 21 - 23 - 27 - 28 - 49 no primeiro sorteio; 07 - 14 - 16 - 27 - 43 - 47 no segundo sorteio.
A Lotomania apresentou os seguintes números: 13 - 22 - 25 - 28 - 35 - 37 - 42 - 44 - 48 - 50 - 51 - 58 - 69 - 70 - 78 - 80 - 94 - 95 - 97 - 99.
A Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 6 Coluna 2: 4 Coluna 3: 5 Coluna 4: 7 Coluna 5: 0 Coluna 6: 0 Coluna 7: 3
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 06 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25.