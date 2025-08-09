Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é de R$ 9,3 milhões

LOTERIAS

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (9/8), seis loterias: os concursos 2899 da Mega-Sena; o 6796 da Quina; o 3465 da Lotofácil; 275 da +Milionária; o 2279 da Timemania e o 1100 do Dia da Sorte