Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é de R$ 9,3 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (9/8), seis loterias: os concursos 2899 da Mega-Sena; o 6796 da Quina; o 3465 da Lotofácil; 275 da +Milionária; o 2279 da Timemania e o 1100 do Dia da SorteDivulgação/Loterias Caixa
+Milionária: R$ 140 milhões; Dia de Sorte: R$ 650 mil; Quina: R$ 9,7 milhões; Timemania: R$ 14,2 milhões, Lotofácil: R$ 6 milhões
A +Milionária teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04-17-19-25-22-36. Os trevos sorteados foram: 4—5
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 10-22-28-42-44-51.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 01-10-15-39-69
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 03-05-09-43-56-62-64. O time do coração é o 52.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-09-10-11-12-14-15-17-18-21-22-24.
Foram sorteadas as seguintes dezenas: 07-12-20-22-24-27-30. O mês da sorte é 10