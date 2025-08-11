Bebê nasce a 7 mil pés no meio da Floresta Amazônica

No interior de Rondônia, na fronteira com a Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim, uma jovem mãe precisou de transporte aeromédico para ganhar sua filha. Ela entrou em trabalho de parto no sétimo mês de gestação e não havia UTI neonatal na cidade
A recomendação médica era realizar uma transferência para Porto Velho, capital do estado, a 330 quilômetros. O trajeto poderia demorar até 7 horas para ser percorrido em função das condições das estradas na época. Após esperar por algumas horas por uma ambulância, houve a ausência de um médico para acompanhá-laGoogle Maps/Reprodução
Quando chegou o médico, a avaliação foi de que havia um risco muito grande em realizar o transporte por via terrestre. Deste modo, o avião do Corpo de Bombeiros de Rondônia foi acionadoReprodução/Corpo de Bombeiros
O parto foi realizado 20 minutos após a decolagem a 7 mil pés de altura. Quando o avião fazia o deslocamento, o médico que acompanhava a passageira informou que o parto teria que ser naquele momento. Sem alternativa de pouso, o bebê nasceu nas alturas
O caso foi registrado em abril de 2015 e foi registrado pelo Tenente-Coronel do CBMRO Luiz Cordeiro Junior. 'É a ocorrência da vida. Essa foi a ocorrência mais marcante que eu já fiz nesses 21 anos de bombeiro de resgate', afirmou ao CorreioReprodução/Freepik
Na Amazônia Brasileira, onde as distâncias são extremas e os acessos apresentam alto nível de dificuldade, o transporte aeromédico é uma estratégia para socorrer pacientes que precisam de atendimento com rapidez. As gestantes estão entre os que precisam desse tipo de resgateFreepik
No Acre, o atendimento pré-natal em comunidades isoladas e ribeirinhas é realizado pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), que atuam de forma territorializada por meio de equipes de saúde da família, equipes ribeirinhas e equipes de saúde fluvialGoverno do Acre
Manoel Neto, intensivista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Acre
'Todos os suportes que temos em terra levamos no suporte aéreo para que a gente atenda esses pacientes em locais isolados da melhor maneira possível', afirma Neto
Outros estados adotam planos similares e integram as Forças de Segurança e de Resgate para auxiliar a transportar gestantes para locais que tenham plena infraestruturaMAURO PIMENTEL / AFP