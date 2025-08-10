Caso Alyne: Brasil é o primeiro país condenado por morte materna evitável

O Brasil é o primeiro país condenado por morte materna evitável. O caso em questão remonta a 2002, quando Alyne da Silva Pimentel Teixeira, uma jovem negra de 28 anos, mãe de uma criança de 5 anos e grávida de seis meses, teve a vida interrompida por negligência médica.

Em 11 de novembro de 2002, Alyne buscou atendimento em uma unidade de saúde de Belford Roxo (RJ) após se sentir mal. Na época, ela recebeu apenas um remédio e foi mandada de volta para casa. Entretanto, dias depois, Alyne retornou à unidade de saúde e descobriu que o bebê havia morrido. Após mais de sete horas de espera, o parto foi induzido para retirada do feto do útero. A jovem continuou a passar mal e ainda teve que esperar mais tempo por uma cirurgia de curetagem.

Como se não bastasse o descaso, a família foi inicialmente impedida de visitá-la. Quando finalmente conseguiram vê-la, o estado de saúde da jovem já havia se agravado. Alyne foi submetida a uma espera de 8 horas até a transferência para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, pois não havia ambulâncias disponíveis. Em 16 de novembro de 2022, cinco dias após procurar assistência médica, Alyne Pimentel morreu. A autópsia determinou hemorragia digestiva como causa da morte.

Alyne da Silva Pimentel Teixeira, uma jovem negra de 28 anos, mãe de uma criança de 5 anos e grávida de seis meses, teve a vida interrompida por negligência médica (foto: Reprodução/Centro Brasileiro de Estudos da Saúde)

Cinco anos depois, em novembro de 2007, a família de Alyne entrou com uma ação no Comitê pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2011, o comitê condenou o Brasil por não prestar atendimento adequado desde o surgimento das complicações e determinou indenização para a família. A mãe de Alyne foi indenizada em R$ 131 mil e a filha em R$ 150 mil, além de pensão mensal até a maioridade.

O caso da jovem se tornou um símbolo e inspirou a criação, no ano passado, da Rede Alyne pelo Ministério da Saúde, que é uma estratégia de reestruturação da antiga Rede Cegonha, e tem o objetivo de reduzir a mortalidade materna em 25%. Além da expansão das ações voltadas para saúde materno infantil, com investimento de R$ 400 milhões no ano passado e R$ 1 bilhão neste ano, o novo programa busca diminuir a mortalidade materna de mulheres negras em 50% até 2027.

“A estratégia prevê ampliação do acesso ao pré-natal, construção de maternidades, novos exames, incentivo ao aleitamento materno e humanização do parto, promovendo os direitos reprodutivos e o cuidado integral às gestantes”, informa o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

Ao Correio, o Ministério da Saúde destaca que a saúde materna e infantil é prioridade do governo para reverter os indicadores de mortalidade materna que registraram aumento durante a pandemia. E a Rede Alyne tem um papel fundamental nesse objetivo, pois prevê ações que envolvem o combate ao racismo; a expansão do telemonitoramento do pré-natal de alto risco; o fortalecimento da Rede de Bancos de Leite Humano, as estratégias para o cuidado obstétrico e neonatal em casos de emergências, com cofinanciamento de serviços de transporte e regulação; os cursos para qualificação de profissionais e a expansão do Método Canguru, abordagem essencial para atenção a bebês prematuros.

Outra iniciativa da Rede Alyne é a reestruturação dos serviços de urgência e emergência. O Ministério da Saúde implementa custeio mensal de R$ 50,5 mil para ambulâncias destinadas à transferência das grávidas e recém-nascidos em casos graves, com equipes especializadas em atendimento materno e infantil, contando com cobertura 24 horas, 7 dias da semana no Complexo Regulatório do Sistema Único de Saúde. O intuito é contribuir para a diminuição dos atrasos de deslocamento em momentos críticos.

Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), a Razão de Mortalidade Materna (RMM) em 2023 foi de 55,3 óbitos por 100 mil nascidos vivos, o menor patamar da série histórica. Em 2013, a RMM foi de 62,1. A Taxa de Mortalidade Neonatal (TMN), por sua vez, foi de 8,7 óbitos por mil nascidos vivos em 2022, contra 9,4 em 2015.

Esses avanços se alinham ao compromisso assumido pelo Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos até 2030. Os países têm o objetivo de reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos.

Camila Gasparro, coordenadora de Enfrentamento à Mortalidade Materna do Ministério da Saúde, disse que a pasta tem trabalhado não só para reduzir, mas, principalmente, para acelerar a redução da mortalidade materna por causas evitáveis no Brasil. "A Rede Alyne é a principal estratégia para reorganizar a rede de serviços materno-infantis do país, com o objetivo de acelerar essa redução. O grande diferencial é o investimento em ações que vão impactar populações em maior situação de vulnerabilidade, principalmente as mulheres pretas e as mulheres indígenas, que são as que mais morrem hoje no Brasil. Com maior apoio aos estados e municípios, será possível acelerarmos essa redução", destacou.

O Correio questionou todas as unidades da Federação sobre os esforços realizados nos estados para reduzir a mortalidade materna e neonatal. Confira as respostas abaixo:

Acre

"Ações para reduzir mortalidade materna e infantil:

Expansão do Telemonitoramento do Pré-Natal de Alto Risco, em parceria com a UFAM e o Ministério da Saúde.

Execução do PlanificaSUS, com foco na reorganização do processo de trabalho e gestão do cuidado materno-infantil.

Em setembro, inicia o projeto de Manejo da Hipertensão, Diabetes e Cuidado Pré-Natal na Atenção Primária, em parceria com o Hospital Albert Einstein".

Alagoas

"A Secretária de Estado da Saúde (Sesau) implementa iniciativas estratégicas alinhadas às políticas nacionais de saúde, com foco na qualificação do cuidado materno e infantil e redução de óbitos evitáveis. Destacam-se as seguintes ações:

- A estratégia dos “10 Passos do Cuidado Obstétrico para Redução da Morbimortalidade Materna”: É uma parceria com o Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) e se caracteriza como um conjunto de diretrizes que visam melhorar a qualidade do atendimento obstétrico, baseados em evidências científicas e práticas de cuidado que devem ser implementadas durante o pré-natal, o parto e o pós-parto, para garantir a saúde da mãe e do bebê. Alagoas está entre os seis primeiros estados contemplados com a iniciativa, que foi implantada em abril de 2024 com o suporte de uma dupla de especialistas. Desde então, vem sendo construído notas técnicas, protocolos e espaços de discussão com os atores envolvidos no cuidado obstétrico;

- Projeto pré-natal em rota: Foi implantado em janeiro de 2024 e consiste no monitoramento das consultas de pré-natais realizadas na Atenção Primária por meio da aplicação de um instrumento pela equipe técnica da Supervisão de Cuidados à Mulher, Criança e Adolescente. A partir dessas visitas é possível realizar uma análise qualitativa do cuidado pré-natal, identificar lacunas assistenciais e subsidiar propostas de intervenção, além de promover maior aproximação entre a equipe técnica da Sesau e os profissionais dos municípios. O objetivo final é promover a qualificação do cuidado, através dos pontos levantados nesse acompanhamento das consultas, por meio de capacitações.

- Projeto planejamento reprodutivo: Com ênfase na inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre, consiste em capacitar dois enfermeiros por município na inserção e retirada do DIU, garantindo o acesso amplo e igualitário a diversas opções contraceptivas, fortalecendo a autonomia das mulheres e, ao mesmo tempo, impactando positivamente nos indicadores de saúde pública, como a redução das taxas de gravidez na adolescência, de gestações não planejadas e redução de intervalo interpartal.

- Unidade Especializada em Pré-natal de Alto Risco (UEPNAR): Objetivou suprir a lacuna assistencial na 2ª Macrorregião do estado, evitando que as gestantes de risco percorressem longa distância geográfica até a capital, Maceió, para receber assistência, oferecendo um cuidado especializado em tempo oportuno. O equipamento foi entregue em junho de 2024 e até janeiro de 2025 já foram realizados 1.155 atendimentos obstétricos.

- A implementação da estratificação de risco gestacional: Consiste em um instrumento elaborado e padronizado pela equipe técnica da secretaria e implantado no segundo semestre de 2024, com o objetivo de auxiliar os profissionais na classificação gestacional, sendo decisiva para o encaminhamento adequado e adoção de condutas em tempo oportuno.

- Participação ativa no Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal: caracteriza-se como uma ferramenta importante, tanto para a identificação da morte materna quanto para a definição de estratégias objetivando a sua redução. Com a reativação do Comitê foram discutidos mais de 10 casos em 2024 e direcionados encaminhamentos compondo-se melhoria para os serviços envolvidos.

- Estratégia QualiNEO: é uma iniciativa do Ministério da Saúde, que visa à redução da mortalidade neonatal e a qualificação da assistência ao recém-nascido de risco, através de apoio técnico de forma sistematizada e integrada. A estratégia promove a qualificação da atenção e do acolhimento na unidade neonatal, além da organização da rede assistencial percorrida pela gestante e pelo recém-nascido. São eixos norteadores da estratégia qualiINEO:

1. Fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão da rede de atenção à gestação, ao parto e nascimento, ao puerpério, ao recém-nascido e ao planejamento reprodutivo em trabalho articulado com as secretarias de saúde nos estados.

2. Apoio para qualificação de práticas clínicas (QPC) baseadas em evidências, com ênfase nas causas proximais da Mortalidade Materna e Neonatal (foco na superação de pontos críticos na estrutura e processos de trabalho).

3. Monitoramento e avaliação do cuidado e desfechos clínicos na atenção obstétrica e neonatal.

Ademais, a estratégia reitera os 10 passos para o cuidado neonatal, a saber:

- siga as normas de reanimação neonatal e previna a hipotermia;

- faça uso criterioso de medicações;

- use o CPAP desde a sala de parto e reduza o número de intubações;

- pratique o Método Canguru e integre a família e a equipe multiprofissional no cuidado individualizado;

- controle o oxigênio e evite a hiperóxia;

- siga as normas de segurança do paciente no cuidado com o RN;

- alimente o RN o mais precoce possível e de preferência com o leite materno;

- utilize de forma racional os recursos existentes e pratique o gerenciamento de leitos;

- higienize as mãos, evite antibióticos desnecessários e utilize indicadores de sua unidade neonatal como fonte de melhorias e de aprendizado da equipe.

- Projeto Minha CRIA: Implantando em 2024, consiste no monitoramento/auditoria qualitativa e qualificação do cuidado nas Unidades de Saúde da Família nos Municípios do Estado, por meio da aplicação de um instrumento pela equipe técnica da Supervisão de Cuidados à Mulher, Criança e Adolescente, com foco na Consulta de Puericultura. É realizado um levantamento nas consultas de puericultura, com entrevista aos profissionais e acompanhamento de consultas. O objetivo final é promover a qualificação do cuidado, através dos pontos levantados, por meio de capacitações.

- Curso de AIDPI Neonatal: uma iniciativa realizada em parceria com a Secretaria da Primeira Infância (Secria ), que tem por objetivo capacitar os enfermeiros dos municípios do Estado na Atenção às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), com foco no período gestacional até os dois meses de vida do bebê, para a melhor condução dos casos mais comuns encontrados no período gestacional e nessa faixa etária.

- Ações estratégicas de aleitamento materno e alimentação complementar saudável: As ações pontuadas abaixo são as responsáveis por promover, proteger, apoiar, divulgar e incentivar o aleitamento materno. Essas ações buscam promover o aleitamento materno e a alimentação saudável, que são grandes aliados na redução da mortalidade infantil.

1. Ações de monitoramento e incentivo aos Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de leite humano, com incentivo à doação de leite humano;

2. Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA): propõe dar às mulheres que precisaram retornar ao trabalho um ambiente seguro para retirada e guarda temporária do leite, possibilitado a continuidade do aleitamento materno por mais tempo, com a criação de uma cultura de respeito à amamentação em empresas públicas e privadas.

3. Selo Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC): tem por objetivo a promoção do aleitamento materno dentro das maternidades, através do incentivo à amamentação assegurada por práticas da instituição, a partir dos dez passos para o sucesso do aleitamento materno.

4. Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB): busca a qualificação das ações de aleitamento materno e de alimentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos de idade e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável no SUS.

5. Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e crianças de primeira infância: objetiva contribuir para a adequada nutrição das crianças, proteger a amamentação contra o marketing e regular a promoção comercial para que não interfira na prática da amamentação.

6. Mobilização social em prol do aleitamento materno: realizada a partir de campanhas e eventos que promovem e incentivam o aleitamento materno, como a semana de doação de leite materno, agosto dourado e novembro roxo, além da realização de oficinas e cursos.

- Vacina +: Projeto realizado em parceria com a Secretaria da Primeira Infância (Secria) e a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (Sevisa), tem como objetivo avaliar a situação vacinal de crianças menores de dois anos de idade para as vacinas do calendário básico da criança, bem como, resgatar e vacinar os não vacinados, visando melhorar a cobertura vacinal e a homogeneidade de coberturas no contexto do município e, com isso, aumentar a imunidade da população, garantindo manutenção e continuidade do estado de eliminação, controle e/ou a redução da incidência de doenças. Em 2024, o projeto percorreu 35 municípios.

-Método Canguru: O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal que tem por foco o cuidado ao recém-nascido prematuro e de baixo peso ao nascer, tendo como objetivo a promoção de uma assistência de qualidade e que tenha um menor impacto no seu crescimento e desenvolvimento, promovendo não apenas a redução da mortalidade, mas tendo atenção também à morbidade, ou seja, condições que a criança prematura possa apresentar. Nesse sentido, a realização de cursos de sensibilização, eventos, parcerias com instituições, podem ser citada como ações que também podem trazer impacto na redução da mortalidade.

- Participação ativa no Comitê de Prevenção a Mortalidade Materna, Infantil e Fetal: A participação nas discussões do Comitê de Mortalidade tem proporcionado ações mais específicas, culminando na articulação de estratégias e ações que visam na redução da mortalidade.

- Palivizumabe: O anticorpo monoclonal tem como finalidade a proteção, para crianças nascidas prematuras, com doenças cardíacas ou pulmonares até os 2 anos de idade, contra o vírus sincicial respiratório. O Ministério da Saúde disponibiliza o anticorpo aos estados, por meio do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CEAF), e a partir da divulgação das informações para municípios e instituições de saúde é realizada a dispensação da medicação para as crianças elegíveis. Assim, tem-se como resultado a redução de internamento e consequentemente, mortalidade na infância.

- Ações de triagem neonatal: O teste para cardiopatia congênita (teste do coraçãozinho) e o teste de triagem biológica para doenças congênitas (teste do pezinho) são ações que possuem impacto na redução da mortalidade, a partir da detecção precoce, dando celeridade ao início de tratamentos. Nesse sentido, são realizadas capacitações aos municípios e instituições, buscando um cuidado qualificado e ampliação da oferta desses recursos para detecção e tratamento em tempo oportuno".

Amapá

"A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por meio das áreas técnicas voltadas para a Atenção Materno-Infantil, desenvolve o Plano de Ação Regional da Rede Alyne do Ministério da Saúde, fundamentado no Diagnóstico Situacional das Redes de Atenção e no Planejamento Regional Integrado (PRI).

Além disso, atua com o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil do Estado do Amapá, promovendo treinamento de profissionais, planejamento reprodutivo nas unidades escolares, acompanhamento e monitoramento de gestantes de alto risco, inventivo à participação de parceiros no pré-natal, inserção do DIU em gestantes de alto risco, ampliação de consultas de pré-natal de alto risco e busca ativa de gestantes".

Amazonas



"Desde 2020, com o programa Saúde Amazonas, a SES-AM desenvolve um conjunto de estratégias integradas para a redução dos índices de mortalidade materno-infantil. Investimentos consistente na infraestrutura das maternidades estaduais e municipais, se destacam. Houve a ampliação de leitos neonatais nas modalidades UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal), UCINCo (Unidade de Cuidados Intermediários Convencional) e UCINCa (Unidade de Cuidados Intermediários Canguru) nos municípios de Tefé, Tabatinga e Parintins, além da ampliação e modernização da Maternidade estaduais Balbina Mestrinho, Maternidade Ana Braga e Instituto da Mulher Dona Lindu, que são referência em gestação de alto risco na capital, Manaus. Essas ações têm como objetivo aumentar a capacidade de atendimento, reduzir a sobrecarga das unidades de referência e garantir mais acesso e qualidade na assistência aos recém-nascidos e suas mães.



Paralelamente, foram sendo trabalhadas as estratégias para a qualificação e capacitação da rede de saúde na capital e no interior, junto com o MS e parceiros. São elas:

Estratégia Qualineo – voltada à qualificação do cuidado neonatal, com apoio técnico do Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). Por meio de reuniões periódicas, são avaliados indicadores, identificadas oportunidades de melhoria e implementados projetos alinhados aos protocolos do Ministério da Saúde. A capacitação contínua dos profissionais é garantida por treinamentos presenciais e pela plataforma Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Projeto TELEPNAR – oferece teleinterconsultas para gestantes de alto risco, apoiando os 61 municípios e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), com suporte assistencial e capacitação profissional.

Comitê Estadual de Prevenção ao Óbito Materno, Infantil e Fetal (Cepomif) – A SES-AM também atua junto ao Cepomif e comitês municipais, fortalecendo a integração das áreas técnicas de saúde da mulher, criança e população indígena.

A Rede Cegonha – hoje Rede Alyne, a política nacional também é implementada no estado, com foco no atendimento humanizado e na redução de mortes evitáveis, especialmente entre mulheres negras e indígenas. Entre as práticas incentivadas estão o Método Canguru, que favorece o vínculo e o desenvolvimento de bebês prematuros, e a adesão à Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), que estimula o aleitamento materno. No Amazonas, todas as maternidades estaduais e uma municipal possuem o selo IHAC, além do hospital de Borba, e outras três unidades estão em processo de certificação.

Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Primeira Infância (AIDPI) Comunitário – voltada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, em parceria com o Fundo UNICEF.

Planificação da Atenção à Saúde – metodologia do Ministério da Saúde e do Hospital Israelita Albert Einstein para reorganizar as redes de atenção e fortalecer o cuidado materno-infantil. Atualmente, a planificação ocorre nas regiões do Baixo e Médio Amazonas, na Macrorregião Leste.

Com essas ações, o Amazonas avança na qualificação da rede de atenção, na redução das filas e no fortalecimento de práticas seguras e humanizadas, reafirmando seu compromisso com a vida de mães e bebês em todo o estado".

Bahia

"Ações para redução dos índices de morte materna e infantil pela DGC:



Em 2023:

• Apoio na realização do Curso de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal (VOMIF), e Atuação em Comitês de Mortalidade, promovido pelo Instituto Fernando Filgueiras IFF/Fiocruz /MS para 66 profissionais de saúde que atuam na atenção primária à saúde, em hospitais/maternidades e na vigilância epidemiológica, de 42 municípios.

• Realização do I Curso de Qualificação para a Investigação do Óbito Infantil e Fetal no Estado da Bahia, em parceria com o Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. Foram qualificados 48 profissionais de saúde na sensibilização e investigação do óbito infantil, que atuam na Atenção Hospitalar e na Atenção Primária à Saúde na rede SUS no estado da Bahia.

• Realização em parceria com a OPAS e a SOBAPE do Curso Teórico e Prático do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria: (Curso de Reanimação Neonatal a Termo para Médicos; Curso de Reanimação Neonatal a Termo para Não Médicos; Curso de Reanimação Neonatal Pré-termo para Profissionais de Saúde e Curso de Transporte para Recém-nascido de Risco), com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e humanização da assistência neonatal nas maternidades/ hospitais da Rede SUS para 68 profissionais de saúde das seguintes categorias profissionais: Médicos, Enfermeiros, Técnica de Enfermagem e Fisioterapeuta que atuam em sala de parto das unidades hospitalares da rede SUS Bahia dos seguintes municípios: Alagoinhas; Antas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camacan, Capim Grosso, Dias D´Ávila, Esplanada, Feira de Santana, Guanambi, Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Pojuca, Ribeira do Pombal, Salvador e Santo Antônio de Jesus.

• Realização em parceria com o IFF / FIOCRUZ / MS de 03 (três) Cursos EAD de Sensibilização e Gestão do tema Reanimação, Estabilização e Transporte Neonatal para médicos e enfermeiros que atuam em sala de parto. Em 2023 o 1º curso foi voltado para 05 (cinco) hospitais, qualificando 50 profissionais de saúde, o 2º curso para 08 (oito) hospitais, qualificando 40 profissionais de saúde. E em 2024, iniciado o 3º curso, contemplando 07 (sete) hospitais, com previsão de qualificar cerca de 200 profissionais de saúde.

Em 2024:

• Apoio na realização do 2º Curso de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal (VOMIF), e Atuação em Comitês de Mortalidade, promovido pelo Instituto Fernando Filgueiras IFF/Fiocruz /MS para 36 profissionais da Atenção Primária a Saúde, profissionais da Gestão ou Atenção Especializada.

• Formação pelo Instituto Materno Infantil do Pernambuco – IMIP/MS de mais 06 (seis) Tutores Estaduais do Método Canguru na Atenção Básica, sendo 03 (três) representantes da SESAB e 03 (três) da SMS de Salvador. Realização de Treinamento em Serviço em Cuidados Paliativos Perinatal: Cuidando do Cuidador, para 40 profissionais de saúde médicos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que atuam no Hospital Geral Roberto Santos.

• Oficina de Morbimortalidade Materna de Mulheres Negras e Indígenas no alinhamento e em referência à "Oficina de Morte Materna de Mulheres Negras no Contexto do SUS” realizada pelo Ministério da Saúde em 2023. Esta ação contou com três objetivos: Alinhar técnica e politicamente, no âmbito da SESAB, a compreensão sobre conceitos e expressões do racismo obstétrico; Definir estratégias e prioridades para prevenir e enfrentar o racismo obstétrico e qualificar o cuidado às mulheres negras no ciclo gravídico puerperal; Planejar coletivamente a qualificação das maternidades e hospitais para o cuidado às mulheres negras e indígenas no ciclo gravídico puerperal e redução/prevenção da morbimortalidade materna de mulheres negras e indígenas. A atividade, teve como público-alvo, técnicos e gestores do nível central e como produto elaboração de propostas para um Plano de Ação Estadual, bem como pactuação de metodologia de trabalho para as oficinas subsequentes nas maternidades do estado.

• 01 (um) Curso de Capacitação sobre Gestão do Risco no Cuidado Obstétrico em Hipertensão, Hemorragia e Infecção na Gravidez, modalidade presencial, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva – ISC/UFBA, realizado em Alagoinhas, para os serviços de saúde que realizam parto na região de saúde de Alagoinhas. Foram qualificados 44 profissionais de saúde, (médicos e enfermeiras obstetras) dos seguintes municípios/unidades: Alagoinhas (Maternidade de Alagoinhas), Feira de Santana (Hospital Inácia Pinto dos Santos e Hospital Estadual da Criança), Inhambupe (Hospital Antônio Carlos Magalhães), Rio Real (Maria Amélia Menezes dos Santos), Itapicuru (Hospital Nossa Senhora de Nazaré) e Esplanada (Hospital São Francisco e São Vicente);

• 01 (um) Curso de Capacitação da Atenção ao Pré-natal de Risco Habitual, modalidade virtual, sobre assistência de enfermagem no pré-natal de risco habitual na Atenção Primária à Saúde, para 38 profissionais de saúde: enfermeiras, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, médicos, nutricionista e psicóloga do município de Cansanção;

• 01 (um) Curso de Capacitação sobre “Síndromes Hipertensivas na Gestação e Diabete Mellitus Gestacional: atuação da enfermeira no pré-natal realizado na atenção primária à saúde”, para 29 enfermeiras da atenção primária à saúde dos municípios pertencentes ao Núcleo Regional de Saúde de Itaberaba dos seguintes municípios: Andaraí, Bonito, Cansanção, Itaberaba, Itaetê, Macajuba, Nova Redenção, Ruy Barbosa, Utinga, Wagner;

• 01 (hum) Curso de Capacitação sobre Gestão do Risco no Cuidado Obstétrico em Hipertensão, Hemorragia e Infecção na Gravidez, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva (UFBA), qualificando 39 profissionais de saúde, sendo médicos(as) e enfermeiros(as) que atuam em Unidades Hospitalares de 14 municípios de: Ribeira do Pombal, Tucano, Paulo Afonso, Antas, Salvador, Monte Santo, Serrinha, Alagoinhas, Nordestina, Quijingue, Feira de Santana, Inhambupe, Itapicuru, Esplanada.

• Web palestra sobre Violência Obstétrica com a participação de 110 profissionais de saúde dos seguintes Municípios: Alagoinhas, Andaraí, Barreiras, Barrocas, Camacan, Camaçari, Campo Formoso, Cansanção, Canudos, Capim grosso, Gandu, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itambé, Jussara, Miguel Calmon, Palmeiras, Paratinga, Poções, Pojuca, Ribeira do Pombal, Salvador, Seabra, Serrinha e Vitória da Conquista.

• I Seminário em Relações Étnico-raciais, Gênero e Sexualidade em Saúde: Reconstruindo Caminhos que teve como objetivo fomentar a discussão sobre a forma como as temáticas das relações étnico-raciais, de gênero e de sexualidade têm sido trabalhadas nas ações de educação permanente e nos cursos de formação técnica, graduação e pós-graduação em saúde. O referido seminário contou com diversas atividades, incluindo rodas de conversas, relatos de experiências e discussões a respeito da temática e teve como público-alvo: Estudantes, trabalhadores e gestores da saúde, pesquisadores, conselheiros de saúde, docentes, representantes de movimentos sociais, representantes de instituições de ensino, representantes das áreas de direito e comunicação em saúde.

Documentos técnicos:

• Documento de Estratificação de Risco Gestacional, a publicado em 2024 e disponível em: < https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/Documentode-estratificacao-de-risco-atual-20-09-2024.pdf> Essa ferramenta tem como objetivo: qualificar a assistência; organizar a rede de atenção; otimizar recursos; identificar precocemente os riscos; reduzir encaminhamentos desnecessários; agilizar e fortalecer o cuidado compartilhado entre atenção primária à saúde (APS) e equipes de atenção especializada; reduzir a peregrinação de pessoas gestantes e a morbimortalidade materna e infantil.

• Cartilha de Parto, Nascimento e Puerpério: Saiba os seus direitos (Roteiro: Área Técnica da Saúde da Mulher - ATSM; Coordenação de Ciclo de Vida e Gênero -CCVG/DGC/SESAB. Texto: Ministério Público Federal Colaboração: Minis. 2023. - Em atualização, no momento).

• Nota Técnica: Recomendações às maternidades e hospitais quanto à temática da violência obstétrica (documento anexo ao processo).

• Credenciamento do Serviço de Laqueadura Tubária e Vasectomia (documento anexo ao processo). Essa ação é de grande importância, principalmente após a atualização da Lei 14.443/2022, que reduziu a idade mínima para a realização de laqueadura tubária de 25 para 21 anos e dispensou o consentimento do cônjuge para o procedimento, representa um avanço significativo na autonomia reprodutiva das mulheres brasileiras. Essa mudança legislativa é particularmente relevante para mulheres negras, que enfrentam taxas de mortalidade materna mais de duas vezes superiores às de mulheres brancas. Além disso, na Bahia, a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) no pós-parto é uma prática consolidada nas maternidades estaduais, alinhada às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e à Portaria nº 3.265/2017 do Ministério da Saúde. Esse método contraceptivo é oferecido às mulheres logo após o parto ou aborto, preferencialmente entre 10 minutos e 48 horas, respeitando o momento de contato pele a pele e início da amamentação. Caso não seja possível nesse período, a inserção pode ser agendada para até 45 dias após o parto. Esse dispositivo é uma importante ferramenta para evitar gestações indesejadas e, inclusive, complicações em gestações futuras.

Destacam-se como ações relevantes de Incentivo ao Aleitamento Humano:

• 11 BANCOS DE LEITE HUMANO (BLH): sendo quatro em Salvador vinculados as unidades: (Maternidade Climério de Oliveira, IPERBA, Hospital Geral Roberto Santos e Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto), dois em Feira de Santana (Hospital Estadual da Criança e Hospital Municipal Inácia Pinto dos Santos), um em Itabuna (Hospital Manoel Novaes), um em Vitória da Conquista (Hospital Municipal Esaú Matos), um no Hospital do Oeste, em Barreiras, um na Santa Casa Hospital São Judas Tadeu, em Jequié e um no Hospital Regional de Guanambi., em Guanambi. Todos credenciados pela Rede Global de Banco de Leite Humano Rede BLH/ FIOCRUZ /MS;

• 01 POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO (PCLH) na Maternidade Tsylla Balbino em Salvador, credenciado pela Rede Global de Banco de Leite Humano Rede BLH/FIOCRUZ/MS;

• 01 SALA DE APOIO À MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA, na sede da SESAB que tem como objetivo proporcionar que as mulheres trabalhadoras do nível central consigam seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde de amamentar por 2 anos ou mais, sendo exclusivamente no peito nos 6 primeiros meses;

• 07 HOSPITAIS INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA E DA MULHER: Salvador: Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA, Maternidade Climério de Oliveira – MCO, Feira de Santana: Hospital Inácia Pinto dos Santos- HIPS, Itabuna: Hospital Manoel Novaes – HMN/SCMI, Vitória da Conquista: Hospital Municipal Esaú Matos - HMEM /Fundação Hospitalar, Santo Antônio de Jesus: Hospital Maternidade Luiz Argolo- HMLA. Sinalizamos que a Maternidade Tsylla Balbino, em Salvador, foi aprovada na Avaliação Global da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e da Mulher, aguardando publicação no DOU da habilitação pelo Ministério da Saúde;

• 01 COMITÊ ESTADUAL DE ALEITAMENTO MATERNO – CEAM que tem como objetivo assessorar Secretaria da Saúde do Estado Bahia, em assuntos relativos à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no processo de articulação, mobilização e sensibilização setores do governo e da sociedade civil para o desenvolvimento de ações inerentes ao aleitamento materno; composto por representantes de Instituições Governamentais e Sociedade Civil, Instituições de Ensino, Entidades científicas (SOBAPE – SOGIBA – ABENFO – ABM); UNICEF; Rede IBFAN; COSEMS; Pastoral da Criança, CONSEA, COREN, CREFITO, CREFONO; Maternidades, Universidades; Conselhos de Classe e convidados (Ministério Público Estadual e outros), Instituições de Ensino e Pesquisa;

• 01 COMISSÃO ESTADUAL DE BANCO DE LEITE HUMANO – CEBLH: Constituída com um caráter técnico consultivo, ligada à Superintendência de Atenção Integral à Saúde e, responsável pela promoção, proteção, apoio e incentivo ao aleitamento materno no Estado da Bahia.

• WEB PALESTRA - Aleitamento Materno: Importância do Aleitamento Humano na Prevenção e Tratamento da APLV – Alergia a Proteína do Leite de Vaca. Modalidade: Virtual. 167 participantes, envolvendo Médicos, Enfermeiros, Assistente Social, Nutricionista, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, ACS, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Dentista, Fonoaudiólogo, Auxiliar de Saúde Bucal, Sanitarista, Estudante, dentre outros. 42 Municípios apoiados.

• 01 (uma) WEB PALESTRA - Doação de Leite Humano por Pessoa Puérpera Enlutada”, para 80 Profissionais de Saúde que atuam na Atenção Básica e Atenção Hospitalar dos seguintes municípios: Amargosa, Antônio Cardoso, Banzaê, Capim Grosso, Dias D’Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Itacaré, Jaguaripe, Jeremoabo, Juazeiro, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macururé, Miguel Calmon, Pau Brasil, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Seabra, Teixeira de Freitas. Em 2024.

• VIII seminário estadual do agosto dourado, modalidade híbrida, com a participação de 192 pessoas, 100 de forma virtual e 92 presenciais entre gestores, profissionais de saúde e estudantes da área da saúde dos Municípios de: Salvador, Barra, Dias D’Ávila, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Seabra, Dom Basílio, Cruz das Almas, Ibirapuã, Ilhéus, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Rio Real, Ipiaú, Itagibá, Irecê, Jiquiriçá, Juazeiro, Teixeira de Freitas, e dos municípios de Curitiba -PR, Jundiaí -SP. O referido seminário teve como tema central “Amamentação: Apoie em Todas as Situações” e como objetivo a promoção, incentivar e fortalecimento das Ações de Aleitamento Humano no Estado para as pessoas que amamentam historicamente vulnerabilizadas. Realizado no ano de 2024.

Método Mãe Canguru:

• 01 (um) CURSO DE SENSIBILIZAÇÃO DO MÉTODO CANGURU - ATENÇÃO HUMANIZADA AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO AO NASCER na Atenção Hospitalar, realizado em parceria com o Centro de Referência Estadual do Método Canguru do Hospital Geral Roberto Santos, na realização para 48 profissionais de saúde que atuam na atenção à saúde da criança de 06 (seis) unidades hospitalares pertencentes aos seguintes municípios: Feira de Santana, Seabra e Salvador. Em 2024.

• 02 (dois) CURSOS DE ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO AO NASCER - MÉTODO CANGURU na Atenção Hospitalar, modalidade presencial, em parceria com o Centro Estadual de Referência para o Treinamento do Método Canguru - Hospital Geral Roberto para 61 Profissionais de Saúde das seguintes categorias: Técnicos de Enfermagem, Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo, pertencentes as unidades hospitalares: IPERBA, Maternidade Maria de Referência Professor José Maria de Magalhães Neto, Maternidade Albert Sabin, Hospital Geral Roberto Santos, localizadas em Salvador, Hospital Estadual da Criança e Hospital Inácia Pinto dos Santos de Feira de Santana e Maternidade Frei Justo Venture de Seabra, Hospital Regional de Camaçari em Camaçari e o Hospital do Oeste em Barreiras. No ano de 2024.

• 01 (um) CURSO DE ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO AO NASCER - MÉTODO CANGURU na Atenção Hospitalar, modalidade presencial, em parceria com o Centro Estadual de Referência para o Treinamento do Método Canguru - Hospital Geral Roberto Santos para 19 Profissionais de Saúde das seguintes categorias: Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo, pertencentes as unidades hospitalares: Hospital Geral Roberto Santos, Maternidade Tsylla Balbino, Maternidade Maria da Conceição de Jesus e Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Neto em Salvador e Maternidade Regional de Camaçari, localizada no município de Camaçari. Realizado no primeiro quadrimestre de 2025.

• Realização em parceria com o Polo de Capacitação do Hospital Inácia Pinto dos Santos do Curso de Sensibilização do Método Canguru - atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso ao nascer para 28 profissionais de saúde que atuam na atenção a criança do Hospital Inácia Pinto dos Santos e do Hospital Estadual da Criança, ambos localizados em Feira de Santana. Formação pelo Instituto Materno Infantil do Pernambuco – IMIP/MS de mais 06 (seis) Tutores Estaduais do Método Canguru na Atenção Básica, sendo 03 (três) representantes da SESAB e 03 (três) da SMS de Salvador. Realização de Treinamento em Serviço em Cuidados Paliativos Perinatal: Cuidando do Cuidador, para 40 profissionais de saúde médicos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que atuam no Hospital Geral Roberto Santos.

• Realização em parceria com a OPAS e a SOBAPE do Curso Teórico e Prático do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria: (Curso de Reanimação Neonatal a Termo para Médicos; Curso de Reanimação Neonatal a Termo para Não Médicos; Curso de Reanimação Neonatal Pré-termo para Profissionais de Saúde e Curso de Transporte para Recém-nascido de Risco), com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e humanização da assistência neonatal nas maternidades/ hospitais da Rede SUS para 68 profissionais de saúde das seguintes categorias profissionais: Médicos, Enfermeiros, Técnica de Enfermagem e Fisioterapeuta que atuam em sala de parto das unidades hospitalares da rede SUS Bahia dos seguintes municípios: Alagoinhas; Antas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camacan, Capim Grosso, Dias D´Ávila, Esplanada, Feira de Santana, Guanambi, Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Pojuca, Ribeira do Pombal, Salvador e Santo Antônio de Jesus.

• Realização em parceria com o IFF / FIOCRUZ / MS de 03 (três) Cursos EAD de Sensibilização e Gestão do tema Reanimação, Estabilização e Transporte Neonatal para médicos e enfermeiros que atuam em sala de parto. Em 2023 o 1º curso foi voltado para 05 (cinco) hospitais, qualificando 50 profissionais de saúde, o 2º curso para 08 (oito) hospitais, qualificando 40 profissionais de saúde. E em 2024, iniciado o 3º curso, contemplando 07 (sete) hospitais, com previsão de qualificar cerca de 200 profissionais de saúde.

• Realização em parceria com o Centro de Referência Estadual do Método Canguru do Hospital Geral Roberto Santos, na realização de 05 (cinco) Cursos de Sensibilização do Método Canguru - atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso ao nascer, qualificando 118 profissionais de saúde que atuam na atenção à saúde da criança de 17 unidades hospitalares pertencentes aos seguintes municípios: Camaçari; Seabra; Vitória da Conquista; Salvador; Ribeira do Pombal; Feira de Santana; Teixeira de Freitas; Jacobina; Paulo Afonso; Senhor do Bonfim; Campo Formoso.

• Realização em parceria com o Polo de Capacitação do Hospital Inácia Pinto dos Santos do Curso de Sensibilização do Método Canguru - atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso ao nascer para 28 profissionais de saúde que atuam na atenção a criança do Hospital Inácia Pinto dos Santos e do Hospital Estadual da Criança, ambos localizados em Feira de Santana. Parto Humanizado: Fórum da Rede Cegonha na Macrorregião Oeste, na modalidade presencial em Barreiras, sobre “Atenção à Saúde Materno Infantil: Avanços e Desafios na Construção do Cuidado em Rede”. Para 106 profissionais de saúde: enfermeiras, médicas, gestores, diretora da Vigilância Sanitária, coordenadora CAM, sanitarista, coordenador de atenção primária à saúde, gerente de atenção primária à saúde e odontóloga de 19 Municípios da macrorregião de saúde: Angical, Barra, Barreiras, Baianópolis, Catolândia, Cotegipe, Correntina, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Morpará, Munquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Serra do Ramalho. Fórum Perinatal da Região de Santo Antônio de Jesus, na modalidade presencial em Santo Antônio de Jesus, com o tema: Pré-natal na Atenção Primária a Saúde. Tendo como público-alvo os profissionais de saúde e áreas afins, com a presença de 94 profissionais de saúde, dos seguintes municípios: Santa Terezinha, Aratuípe, Salinas da Margarida, Jaguaripe, Muniz Ferreira, Jiquiriçá, Castro Alves, Varzedo, Dom Macedo Costa, Conceição da Almeida, Amargosa e Santo Antônio de Jesus. Fórum Perinatal da Região de Cruz das Almas, na modalidade presencial em Cruz das Almas sobre o tema: Pré-natal na Atenção Primária à Saúde. Tendo como público-alvo os profissionais de saúde e áreas afins, com a presença de 61 profissionais de saúde, dos seguintes municípios: Governador Mangabeira, Cabaceira do Paraguaçu, São Félix, Maragogipe, Cachoeira, Muritiba, Sapeaçu e Cruz das Almas.

Em 2025:

• Elaboração do Plano Estadual de Ação da Rede Alyne, que atualiza a Rede Cegonha e tem como um dos principais objetivos reduzir a mortalidade materna, especialmente entre mulheres negras. Visa também, diminuir a mortalidade materna de mulheres negras em 50% até 2027. Essa Rede se concentra em garantir cuidados de qualidade em todas as fases do ciclo gestacional, desde o pré-natal, parto, pós-parto, puerpério com atenção especial para a saúde da criança até os 24 meses. Acesso em: https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/Plano_de_Acao_Estadual_Rede_Alyne_12_06_2025.pdf

• Curso de atualização sobre Síndromes Hipertensivas e Hemorragia Pós-parto para profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) envolvidos na assistência ao parto da macrorregião centro-norte.

• Realização de Webpalestra através do telessaúde no dia 29 de maio, em alusão ao 28 de maio, dia dedicado a morbimortalidade materna, com os temas: “Atenção ao Pré-Natal e Mortalidade Materna: Onde Estamos Falhando?” ministrada por Vivian Mitiko Queiroz Lima e “Iniquidades Raciais e Sociais na Mortalidade Materna” ministrada por Ariane Texeira de Santana. Participaram no momento 163 profissionais, das categorias: agente comunitário de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, médico, nutricionista, estudante, gestor, sanitarista, fisioterapeuta, agente indígena de saúde, sanitarista e cirurgião dentista. Os municípios foram: Banzaê, Salvador, Muquém de São Francisco, Irecê, Porto Seguro, Cruz das Almas, Muniz Ferreira, Miguel Calmon, Rio Real, Pé de Serra, Cansanção, Itabuna, Jaguaquara, Madre de Deus, Ribeira do Amparo, Caturama, Pau Brasil, Barra, Juazeiro, Itagibá, Santana, Andaraí, Mortugaba, Água Fria, Santo Antônio de Jesus, Condeúba, Mundo Novo, Santa Rita de Cássia, Conceição do Almeida, Canápolis, João Dourado, Eunápolis, Barreiras, Nova Soure, Dom Basílio, Monte Santo, Antônio Cardoso, Varzedo, Santaluz, Itaparica, Ibotirama, Feira de Santana.

• Participação na Oficina Projeto Primeiros Passos/Ação Zika nos territórios: cartografia da rede estadual de cuidado para o fortalecimento da atenção integral às crianças com a Síndrome Congênita do Zika e suas famílias através do Ministério da Saúde. Foi realizada entre os dias 27 e 28 de maio em dois turnos (manhã e tarde), com a participação de 52 participantes. A referida Oficina contou com a integração de trabalhadores do MS, da SESAB, SMS, CER’s, EBBS/IFF/FIOCRUZ, COSEMS, SEC e das mães de crianças com SCZ representantes de 4 ONG’s (AMAPE, AMAE, ABRAÇO, IPAB).

• Ressaltamos também o incentivo financeiro que integra o Programa Mãe Bahia - O Futuro da Gente, no âmbito do Plano de Atenção Hospitalar do Estado da Bahia, conforme o Portaria BA nº 152, de 04 de fevereiro de 2025. Tem como objetivo apoiar financeiramente as unidades hospitalares públicas e privadas sem fins lucrativos, nos termos do art. 6º da Resolução CIB-Ba nº 077/2023, que atendam aos requisitos estabelecidos para cada Tipologia Hospitalar, no âmbito das ações assistenciais relacionadas ao parto e nascimento".

Distrito Federal

"1. Capacitação contínua de enfermeiros e médicos em emergências obstétricas. Neste ano foram capacitados aproximadamente 90 profissionais;

2. Elaboração de protocolos e normativas que norteiam e unificam a assistência Materna e Infantil: Protocolo de Pré Natal, de acesso ao Pré Natal de Alto risco, dentre outras normativas;

3. Participação do Webinar “Maio Furta-cor Saúde Materna: Direito de todas”;

4. Realização de 2 turmas presenciais do “Curso de Recepção e Cuidados ao Recém-Nascido na sala de parto.”;

5. Realização de 3 turmas presenciais do Curso de Emergências Obstétricas. Capacitados 90 profissionais (médicos e enfermeiros) que atuam nos centros obstétricos e na Casa de Parto de São Sebastião;

6. Elaboração em parceria com a Rede Materna e Infantil do Diagnóstico Situacional e Plano de Ação da Rede Materna Infantil - 2025 mediante o contingenciamento do HMIB. Processo Sei nº: 00060-00243126/2025-10;

7. Participação do Projeto intitulado “Edital Certificação para os estabelecimentos em “Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento” do Distrito Federal (Selos Ouro, Prata e Bronze) : Realização de visita em todas as maternidades da Rede SES, análise de 30 prontuários/ hospital e análise de indicadores;

8. Revisão da 2º edição do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco da SES/DF - Obstetrícia.;

9. Participação da elaboração e implementação do Fluxo Materno e Infantil / Pediátrico da RIDE, com ênfase da vinculação da gestante HRG, HRSM e Municípios do Entorno Sul de Goiás.

10. Revisão do Manual de Assistência de Enfermagem na Atenção ao parto e Nascimento.

11. Participação da elaboração da Nota Técnica de Oferta do Nirsevimabe, bem como do processo da implantação do seu uso nas maternidades e pontos de aplicação.

12. Participação da Elaboração do Fluxo de Visita Domiciliar como etapa da Investigação do óbito Materno, Infantil e Fetal'.

Goiás

"Com o intuito de reduzir a morbimortalidade materno-infantil, a Rede Nascer em Goiás, instituída por meio da Resolução CIB (Comissão Intergestores Bipartite) nº 259 em 2024, prevê estratégias de cofinanciamento do pré-natal, incentivo financeiro às maternidades com produção maior que 300 partos/ano, com especial incentivo à ambientação e parto normal.

Outros eixos dessa política estadual envolvem o planejamento familiar com o início da implantação do Implanon em população alvo pré-determinada; realização de ultrassonografia morfológica nas policlínicas para gestantes de alto risco e a instalação de um call center com aplicativo ligações mensais para cada gestante cadastrada para acompanhar e orientar quanto às questões importantes sobre o pré-natal e parto.

A implantação da Rede Nascer em Goiás também envolve o desenvolvimento da Linha de Cuidado Materno-Infantil Estadual e de protocolos e diretrizes clínicas estaduais. Os protocolos de Condutas em Síndromes Hipertensivas na Gravidez, Sífilis na Gestação, Diabetes Gestacional e Infecções do Trato Urinário na Gestação já estão aprovados em CIB.

Outras estratégias implantadas no Estado para redução da mortalidade materno e infantil incluem:

- Metodologia Canguru na Atenção Especializada e Atenção Primária a Saúde.

- Educação permanente através do canal de telessaúde.

- Calculadora de Estratificação de Risco Gestacional em elaboração como projeto de pesquisa de Mestrado Profissional em Educação em Saúde, previsto para conclusão e implementação em 2026.

- Parceria com o Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz no desenvolvimento da Estratégia 10 Passos para a Redução da Morbimortalidade Materna;

- Classificação de Atenção ao Recém-nascido – Sistema de inteligência artificial implantado nas maternidades Estaduais que sugere níveis de vigilância e ações de cuidado ao recém-nascido, baseado na estratificação de risco ao nascer. Conquistou o 1º Prêmio de Inovação do Setor Público de Goiás na categoria de inteligência artificial e foi vencedora por votação popular na categoria ‘Inteligência Artificial e/ou outras Tecnologias Disruptivas’, da 5ª edição do Prêmio Conexão Inova".

Minas Gerais



"Alinhada ao objetivo estratégico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de redução da mortalidade materna e infantil e ao compromisso assumido pelo Brasil com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como aos Relatórios de Mortalidade Materna e Infantil, desenvolvidos pelo Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Minas Gerais (CEPMMIF-MG), a SES elaborou o Projeto Aurora.

O Projeto Aurora é uma ação estratégica voltada ao fortalecimento do planejamento e da gestão em saúde, com o propósito de reduzir os índices de mortalidade materno-infantil no estado. A meta consiste em reduzir a Razão de Mortalidade Materna de 40 para 30 por 100.000 nascidos vivos e a Taxa de Mortalidade Infantil de 11,11 para menos de um dígito por 1.000 nascidos vivos até 2027.

Relacionado a este Projeto, em 2024 foi publicada a Linha de Cuidado Materno-Infantil do estado, documento que orienta profissionais e gestores sobre percurso assistencial e que abrange o planejamento reprodutivo até o acompanhamento da criança no primeiro ano de vida, engloba temáticas como saúde mental no período gravídico-puerperal, cuidado paliativo neonatal e luto perinatal; organização da rede assistencial?e diretrizes da rede de medicina fetal.

Ainda em 2024, a SES-MG iniciou a implementação da Estratégia Zero Morte Materna por hemorragia, com a assinatura do Termo de Cooperação com OPAS para a qualificação de 27 instituições hospitalares do Estado e formação de 36 instrutores com o intuito de dar sustentabilidade e ampliar a ação.

O projeto Zero Morte Materna por Hemorragia é um esforço coletivo entre gestores e profissionais de saúde para prevenção e manejo da hemorragia obstétrica. Trata-se de um projeto que terá vários encontros presenciais e online entre oficinas práticas e reuniões técnicas entre profissionais das instituições indicadas que ofertam assistência à gestante. A Macrorregião de Saúde Jequitinhonha foi a primeira contemplada e ainda estão previstas mais oficinas para este ano.

Além disso, foram publicadas duas deliberações, uma que organiza a Rede e descreve suas diretrizes; e a outra que descreve sobre o financiamento da Rede de Atenção Especializada em Medicina Fetal, sendo elas a Deliberação CIB-SUS/MG nº 5.140, de 19 de março de 2025 e a Deliberação CIB-SUS/MG nº 5.141, de 19 de março de 2025.

A medicina fetal é uma subespecialidade da ginecologia e obstetrícia que acompanha gestações de alto risco, com maior enfoque no feto. A organização e diretrizes da rede de medicina fetal são pioneiras no Brasil e propiciam mais acesso, assistência e cuidado integral às gestantes, fetos e bebês.

Por fim, por meio da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 5.312, de 16 de julho de 2025, foi aprovado o Plano de Ação Regional da Rede Alyne, que trata da organização e ampliação da rede materno-infantil estadual por meio de incentivo federal".

Paraíba

"A mortalidade materna é prioridade da gestão do Governo do Estado da Paraíba, conforme descrito nas ações abaixo:

Ações Da Rede Materno Infantil

• Qualificação de Enfermeiros 62 enfermeiros habilitados para inserção de DIU na Atenção Primária à Saúde (APS), com meta de 20 DIU inseridos por profissional. Promovendo o planejamento familiar e a prevenção de gestações não planejadas em adolescentes e mulheres em idade fértil.

Total de inserções de DIU registradas: 1.442

DIU inseridos pela equipe da Rede Cuidar e enfermeiros da APS através da caravana, mutirões em policlínicas e ambulatórios nas três macrorregiões de saúde;

• Qualificação da assistência materno infantil, com foco na Estratificação de Risco Gestacional em todas as regiões de Saúde;

• Elaboração de fluxos assistenciais e regulatórios para atendimento a gestantes de risco habitual e alto risco;

• Realização da Campanha estadual "Por uma infância e adolescência sem exploração," promovida por meio de ação intersetorial entre as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Humano, Mulher e Diversidade Humana. A caravana percorreu a Paraíba, oferecendo conscientização e apoio à infância e juventude;

Participação de 703 profissionais.

• A Paraíba também instituiu o Protocolo Estadual Estendido de Palivizumabe, que oferece proteção contra infecções causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) a prematuros nascidos de 29 a 31 semanas e 6 dias, seendo ampliado para essas crianças até 11 meses e 29 dias de nascidos;

• O VSR causa 75% das bronquiolites e 50% das pneumonias em crianças pequenas. Este protocolo, com investimento inicial de R$ 3,5 milhões, é exclusivo na Paraíba e na Bahia. No Estado há uma previsão de expansão em 2025; Qualificação de profissionais da assistência primária e hospitalar no Manejo das Síndromes respiratórias Agudas Graves;

• Iniciada administração do Palivizumabe em fevereiro de 2025 com busca ativa das crianças elegíveis;

• 24 bolsistas para Apoio Institucional- APS por meio do Projeto REAP QUALI-PB -REDE de Apoio Institucional e Matricial aos 223 municípios com foco na linha Materno Infantil e Condições Crônicas;

• Consolidação do Dialoga APS Presencial e EAD como espaço de Cogestão no fortalecimento da Educação permanente em saúde nos 223 municípios;

• Realização de Oficinas Regionais de Qualificação do Pré-natal pela SES (Gerência Operacional de Atenção Primária e Apoio Institucional-REAP QUALIPB

• Implementação da Planificação na Organização da assistência Materno Infantil na 14ª Região de Saúde com replicação para as demais regiões de saúde;

INVESTIMENTO DE: R$ 4.361.600,00 - Recursos do Projeto AMAR celebrado entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

• Duas Turmas de Especialização em Saúde da Família com 1.125 profissionais qualificados. Terceira turma em 2025.

• Curso em andamento sobre Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância, destinado aos profissionais da Atenção Primária (APS) e serviços hospitalares da rede materno infantil. META: 2.290 profissionais (médicos e enfermeiros) qualificados, sendo 1.890 da APS e 400 dos serviços hospitalares da rede materno infantil.

• Investimento de R$ 1.020.000,00 por meio de Convênio celebrado entre SES e o município de Mamanguape da 14ª região de saúde para implantação e implementação do ambulatório de gestante de alto risco;

• Qualificação da rede hospitalar para o cuidado ao neonato com realização de curso de Reanimação neonatal pela Rede Cuidar;

• Plantões online 24 horas e Teleinterconsultas em cardiologia pediátrica, neonatologia e obstetrícia direcionados aos profissionais das unidades hospitalares e atenção primária à saúde por meio do sistema de teleconferência saudemeet.

• Telemonitoramento e telediagnóstico para acompanhamento de crianças com cardiopatias e problemas ortopédicos;

• Realização da Caravana da Rede Cuidar iniciada em 2012 com a cardiologia e ampliação do cuidado em neonatologia (2014), Zika vírus (2016), Materno Infantil (2018) e Ortopedia - pé congênito (2021)

OBRAS ESTRUTURANTES - REFORMAS DE UNIDADES HOSPITALARES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE EXECUTADAS PELO PROJETO AMAR

Atualmente, estão em andamento, pelo menos, quatro obras, que, juntas, somam um investimento de mais de R$ 94 milhões, financiados com recursos oriundos do contrato de empréstimo entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). São elas:

• Complexo Pediátrico Arlinda Marques (João Pessoa) A reestruturação do hospital infantil vai permitir dobrar a capacidade de leitos de enfermaria e UTI, que vai sair de 70 para 138 leitos, após a reforma. Expansão do bloco cirúrgico, que passará de três para cinco salas de cirurgias, e outras áreas também passarão por reforma. Também está prevista a instalação de um novo tomógrafo na unidade.

• Hospital da Mulher: Que será inaugurado no próximo dia 05 de agosto.

• Hospital Regional de Guarabira A unidade vai ampliar a referência da rede materno infantil de média e alta complexidade do Brejo, com cinco salas de quarto pré-parto, parto e puerpério (PPP), 16 leitos destinados às Unidades de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) e às Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), além de 12 leitos de enfermaria pediátrica. Além disso, o novo hospital vai operar com um centro de diagnóstico por imagem (CDI), hemodiálise, bloco cirúrgico, atendimentos de urgência, entre outros ambientes. Os leitos hospitalares sairão de 115 para 185. E o total de salas de cirurgia será ampliado para seis.

• Maternidade Peregrino Filho (Patos) A reforma prevê intervenções nos seguintes setores: Central de Material Esterilizado (CME), Emergência, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto e neonatal, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Canguru (Ucinca) e Unidade de Cuidados Intensivos Convencional (Ucinco). Está prevista a adequação do Centro de Parto Normal (CPN), com a inclusão de cinco quartos pré-parto, parto e pósparto (PPP). Também haverá expansão nas instalações de todo o Hospital, incluindo o Centro Cirúrgico com três salas totalmente renovadas, áreas de internação e apoio, aumentando 18 leitos em UCI e UTI.

• Hospital Distrital de Itaporanga Além da ampliação do número de leitos, que sairá de 53 para 79, a reforma prevê a reestruturação do Centro de Parto Normal (CPN) com duas novas salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), totalizando três salas, e a instalação de cinco leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucinco) e três leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (Ucinca). Está prevista ainda a construção de um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), com a oferta de exames de tomografia, ultrassonografia e raio-x, bem como, uma nova Central de Material Esterilizado (CME), nova Unidade Produtora de Refeições (UPR), nova Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) e uma nova farmácia.

• Hospital e Maternidade Regional de Cajazeiras A reforma ampliará significativamente sua capacidade, com novos leitos em setores essenciais. Serão 10 leitos de urgência (2 para sala vermelha e 8 para observação), além de 10 leitos nas Unidades de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin) e 10 na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin). A estrutura incluirá mais 15 leitos (5 para a UTI Adulto e 10 para Cuidados Intermediários Canguru), novos espaços de isolamento, enfermaria e alojamento conjunto, e a ampliação do centro cirúrgico com 6 salas de cirurgia e 5 PPP. A área total será de 8.230,58 m², com 198 leitos.

• Custeio anual de 4 hospitais da área materno infantil; Projeto REAP 2024 e 2025 com 1138 bolsistas; especialização e AIDIP; Obras com recursos do tesouro do estado (5 hospitais com ampliação de serviço materno infantil do Projeto Amar, Hospital da Mulher de Campina Grande, Obras com recursos do Governo Federal (Maternidade de Sousa e 02 Casas de Parto Norma - Itabaiana e Piancó;

• Plano de Ação da Rede Alyne finalizado e aprovado em CIB".

Paraná

"Pactuação da Linha de Cuidado Materno Infantil (LCMI)

O modelo de atenção adotado apresenta sete princípios:

1- Captação precoce da gestante;

2- Estratificação de Risco da Gestação;

3- Acompanhamento no pré-natal, com no mínimo sete consultas, e garantia de realização de exames e atendimento na Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) para as gestantes de risco intermediário e alto risco;

4- Vinculação da gestante ao hospital de referência e atenção ao parto conforme o risco gestacional;

5 - Atenção ao puerpério e atendimento ao recém-nascido;

6- Planejamento sexual e reprodutivo;

7 - Promoção à saúde

- Monitoramento do Near Miss Materno implementado em mais de 100 maternidades;

- Implementação de Alta Qualificada – Projeto piloto em duas Regionais de Saúde

- Grupo Técnico de Investigação e Agilização do Óbito – Ação para investigação dos óbitos maternos, infantis e fetais.

Ferramentas

- Carteira da Gestante

- Disco Gestacional

Educação Continuada

- Programa de Residência de Enfermagem Obstétrica da Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP/SESA – PR);

- Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica da SESA-PR;

- Terça Tece Linha : Webconferência mensal com temas sobre a LCMI;

- Curso de Qualificação do Pré-Natal para APS para cerca de 5 mil alunos.

Pactuação: Pacto para Redução da Mortalidade Materna e Infantil.

Saúde da criança:

- Lançamento da Linha Guia da Saúde da Criança de 0 a 2 anos

- Cursos de Reanimação Neonatal em sala de parto e de transporte neonatal

- GTARO infantil

Além disso, existe o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal do Paraná (CEPMMIF/PR), composto por representantes do Governo e da sociedade civil, que se reúne periodicamente na Sesa/PR".

Pernambuco

"Várias estratégias são adotadas para redução da mortalidade materna por meio da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE). Tanto o Comitê Estadual de Estudos da Mortalidade Materna quanto o Grupo Condutor Estadual Rede Alyne trabalham com intuito de capacitar profissionais para qualificação do pré-natal, realizar monitoramento de boas práticas nas maternidades, instituição de protocolos assistenciais estaduais de assistência ao pré-natal e ao parto.

A SES-PE ainda oferece Teleinterconsulta de pré-natal de alto risco, protocolo de redução de cesáreas e ampliação da oferta de métodos contraceptivos, já que mais da metade das gestações não são planejadas.

Além disso, há a previsão de abertura de 5 novas maternidades pela atual gestão. A primeira foi inaugurada em Caruaru, o Hospital da Mulher do Agreste (com 190 leitos e serviço de UTI neonatal e adulta, bloco cirúrgico com cinco salas e ambulatórios especializados).

Também estão previstas novas maternidades, com investimentos estaduais de R$240 milhões:

Garanhuns - 170 leitos, beneficiando 21 municípios do Agreste Meridional;

Igarassu - 170 leitos, beneficiando população da RMR e parte da Zona da Mata;

Ouricuri - 118 leitos, beneficiando 11 municípios do Sertão do Araripe;

Serra Talhada - 170 leitos, beneficiando população de 22 municípios do Sertão do Pajeú;

Com relação ao cuidado neonatal, a Secretaria está articulando com a Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) treinamentos de Reanimação Neonatal, com intuito de reduzir a mortalidade neonatal e diminuir as taxas de hipóxia neonatal. Além de ofertar o Curso de Transporte Neonatal".

Rio de Janeiro



"A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informa que o Estado do Rio de Janeiro registrou queda de 18% na Razão da Mortalidade Materna (RMM). A redução do índice foi de 75,5 para 61,8 a cada 100 mil nascidos vivos, na comparação entre 2024 e 2023. Em números absolutos, a queda chegou a 24%. Foram 101 óbitos no ano passado, contra 133 em 2023. Os resultados foram apresentados no XXXV Fórum Perinatal do Estado do Rio de Janeiro, realizado no dia 31 de março de 2025, no auditório da SES-RJ.

A Secretaria implementou uma linha de cuidados materno-infantil e fortaleceu as áreas técnicas em todos os 92 municípios do estado. Uma das medidas assistenciais adotadas foi a distribuição do cálcio universal para todas as gestantes do estado assistidas pelo SUS, em 2024 - um ano antes da iniciativa ser incorporada pelo Ministério da Saúde.

“Fizemos um esforço conjunto para garantir a qualificação do pré-natal e partos, além da capacitação de profissionais da atenção primária à saúde com cursos voltados para o pré-natal. Também promovemos a atualização das práticas humanizadas de assistência ao parto por meio de fóruns de discussão e a implantação, junto às maternidades, da lista de verificação do parto seguro”, explica a secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Claudia Mello.

Entre as ações da SES-RJ está o programa estadual “Acolhe”, que oferece orientação para o planejamento familiar, com palestras sobre prevenção da gravidez na adolescência e acesso a contraceptivos gratuitos, principalmente, para mulheres jovens de 14 a 23 anos.

Uma das iniciativas para a redução da mortalidade materna no estado é a reativação dos Comitês de Mortalidade Materna nos municípios, bem como investimentos nas maternidades estaduais, entre elas, a reforma e modernização das enfermarias de pós-parto do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. A unidade, referência em partos de alto risco, foi modificada para adequação às normas de humanização, ganhou leitos mais espaçosos com banheiros reformados e sala de amamentação com música ambiente.

Há 150 maternidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, sendo 43% públicas (municipal, estadual ou federal), 53% privadas conveniadas e 4% universitárias.

A cidade do Rio de Janeiro possui 13 maternidades municipais e 1 casa de parto, totalizando 14 unidades especializadas, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura do Rio.

Fazem parte da rede estadual as maternidades do Hospital Estadual Azevedo Lima, Hospital da Mulher Heloneida Studart, Hospital Estadual da Mãe de Mesquita e Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth.

Em 2024, a taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano de idade) no estado do Rio de Janeiro ficou em 13,3%; em 2023, foi de 13,5%. Em todo o estado, há 378 leitos de UTI neonatal em unidades de saúde pública (municipais, estaduais e federais)".

Rio Grande do Norte

"Em 2021, a Secretaria lançou o Plano de Redução da Mortalidade Materna e na Infância, envolvendo ações de qualificação da então Rede Cegonha, treinamento de profissionais, ampliação da vigilância, crescimento da rede de atendimento e de internação, bem como aumento da cobertura na atenção básica. O programa segue em execução até o presente momento finalizando algumas ações previstas inicialmente e passa ainda por um processo de reformulação, em virtude das mudanças implementadas pelo Ministério da Saúde com a criação da Rede Alyne".

Rio Grande do Sul



"No ano de 2023, dados consolidados pelo DATASUS, o RS teve a segunda menor taxa de mortalidade infantil entre os estados brasileiros (9.8/mil nascimentos). Aproximadamente 70% dos óbitos infantis ocorrem no período neonatal (0 a 27 dias), dentre as causas de óbitos infantis, dados DATASUS 2023, estão as afecções originadas no período perinatal (55.5%), destacando-se as por fatores maternos e por complicações da gravidez, do trabalho de parto e parto (35.8%), seguidas de Septicemia bacteriana do recém-nascido (15.4%) e restante das afecções perinatais (13.4%). Daí a importância das estratégias focadas na assistência à gestante e ao recém-nascido.

A SES realiza uma série de ações na Atenção Primária à Saúde (APS) para a qualificação do pré-natal e a redução da mortalidade materna. Em 2024, foi lançada a atualização do Guia do Pré-Natal e Puerpério na APS, que aborda desde o planejamento sexual e reprodutivo até a consulta puerperal.

Foram realizadas capacitações nas Coordenadorias Regionais de Saúde para os profissionais que realizam pré-natal, além da distribuição e da ampla divulgação do material para municípios, gestores, sociedades médicas e conselhos de classe.

O cuidado materno-paterno-infantil também faz parte do ciclo da Rede Bem Cuidar 2024-2027, que prevê uma série de ações de educação profissional permanente sobre temas como o pré-natal compartilhado na APS, a prevenção da gravidez na adolescência, a estratificação de risco, o pré-natal do parceiro e o plano de parto. O novo ciclo da Rede Bem Cuidar – RBC no Ciclo 2025 contempla o Eixo Puerpério/ Recém-nascido com ações a serem desenvolvidas pela Equipe RBC/RS, monitoradas

via registros no SISAB e avaliadas via SisRBC. Entre as ações monitoradas estão: Consulta de puericultura até 7 dias de vida com verificação da situação vacinal e a Visita domiciliar para acompanhamento do recém-nascido.

A Secretaria Estadual da Saúde do RS, apoia as formações de tutores do Método Canguru para a Atenção Hospitalar e Primária em parceria com o Ministério da Saúde, bem como monitora as ações desenvolvidas pelos tutores nos serviços. Cabe destacar que o Método Canguru é um modelo de atenção humanizado e qualificado ao recém-nascido prematuro e/ou de baixo peso e suas famílias desenvolvido na atenção hospitalar, e que, após a alta hospitalar esse cuidado é compartilhado com a atenção primária até que o bebê alcance 2.500 gramas.

O Programa Primeira Infância Melhor (PIM) também contribui para o fortalecimento do cuidado à gestante, ofertando orientações em domicílio e favorecendo a articulação em rede das demandas identificadas. O atendimento tem como referência o Guia da Gestante do PIM. Como parte de suas ações de qualificação, a política disponibiliza às equipes da APS e do PIM um curso online sobre vigilância e promoção do desenvolvimento integral infantil, contribuindo para a atenção à criança no território em que atua. Recentemente, também lançou uma cartilha voltada à atenção da puérpera e do recém-nascido no âmbito do PIM.

Além disso, o governo do Estado cofinancia e monitora ambulatórios de gestação de alto risco, maternidades e ambulatórios de Seguimento de Egressos de Uti Neonatal por meio do Programa Assistir/RS, buscando a regionalização dos partos e oferecendo estruturas hospitalares adequadas. O Estado do RS mantem ativo desde 2021 o Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal (CEPEMMIF) Os Comitês de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal são organismos interinstitucionais, de caráter eminentemente educativo e formativo, com atuação sigilosa, cuja atribuição é dar visibilidade, acompanhar e monitorar os óbitos maternos, infantis e fetais e propor intervenções para redução da mortalidade, sendo um espaço de gestão que permite avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada à gestante, ao parto, ao nascimento e à criança no primeiro ano de vida, por meio da discussão das especificidades locorregionais dos óbitos.

Ainda, a SES/RS publica anualmente o Boletim Epidemiológico do Rio Grande do Sul: Mortalidade Materna, Infantil e Fetal que visa subsidiar a sociedade gaúcha e os gestores na tomada de decisões para o desenvolvimento de ações locorregionais específicas e, portanto, mais efetivas na redução de

óbitos evitáveis".

Rondônia

"Ações estruturantes em curso:

• Implantação dos CREAMI em Ji-Paraná e Cacoal com apoio financeiro estadual

• Planificação da Atenção à Saúde como política de Estado

• Regulação e descentralização de leitos neonatais

• Comitês estaduais e executivos de óbito materno e infantil

• Projetos do IFF: Qualineo, pré-natal, 10 passos para redução da mortalidade



Propostas de aprimoramento:

• Ampliar acesso aos direitos sexuais/reprodutivos

• Capacitar profissionais em estratificação de risco e pré-natal

• Inserir enfermeiras obstétricas nos serviços de parto

• Fortalecer a APS na atenção à gestação e puericultura".

Santa Catarina

"Curso qualificação do pré natal

Estratificação do risco gestacional

Rede Alyne está sendo reestruturada no estado

Criação de ambulatório de gestação de alto risco

- Realização do II SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, entre os dias 13 e 14 de novembro, voltando à análise do cenário epidemiológico e a articulação intersetorial com foco na redução das mortalidades maternas, infantis e fetais.

- Publicação do ALERTA - Nº09/2024 AUMENTO NO NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM SANTA CATARINA (https://dive.sc.gov.br/phocadownload/notas-alerta/notas-alerta-2024/NA09-2024.pdf).

- Publicação do ALERTA - Nº003/2025 AUMENTO NO NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM SANTA CATARINA (https://dive.sc.gov.br/phocadownload/notas-alerta/notas-alerta-2025/NA03-2025.pdf).

- Discussão sobre a temática na Câmara Técnica de Vigilância em Saúde da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

- Manutenção das atividades do Comitê Estadual e Prevenção de Óbitos Materno, Infantil e Fetal Santa Catarina (CEPOMIF) e monitoramento e acompanhamento das reuniões dos Comitês Regionais de Prevenção dos Óbitos Materno, Infantil e Fetal".

São Paulo



"A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informa que, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Estado de São Paulo conta com 511 unidades de saúde com leitos obstétricos cadastrados no sistema, sendo o total de leitos em 8.828. Do total, 337 unidades atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e contam com 5.282 leitos. Já em relação à UTI Neonatal, o Estado de São Paulo conta com 235 unidades que possuem essas acomodações, sendo o total de leitos em 2.503. Do total, 126 unidades atendem pacientes via SUS e possuem 1.162 leitos de UTI Neonatal. Todos os dados foram extraídos do CNES e as informações são até dezembro de 2024.

A SES-SP acompanha continuamente os índices de mortalidade materna no estado, cuja redução é uma das metas do Plano Estadual de Saúde (PES-2024-2027). Em 2024, a razão de mortalidade materna (RMM) do Estado de São Paulo foi de 44,01%. E a taxa de mortalidade neonatal, no mesmo período, foi de 5,3 (os dados são preliminares e estão sujeitos à atualização).

Entre as iniciativas do Governo de São Paulo, destaca-se o lançamento do IGM SUS Paulista, em 2023, programa que transfere recursos financeiros aos municípios para fortalecer a atenção básica, com base em indicadores de performance, como a redução mortalidade infantil, a ampliação da cobertura vacinal e o cumprimento das consultas de pré-natal. Em 2024, a Pasta inaugurou a Maternidade Estadual de Franco da Rocha, na região metropolitana, com capacidade para realizar cerca de cinco mil partos por ano.

As ações da Pasta voltadas à saúde da mulher são orientadas por dados epidemiológicos e incluem a organização da rede materno-infantil nas 18 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), com definição de maternidades de alto risco e unidades neonatais; obrigatoriedade de acompanhante para gestantes nas maternidades; e estratégias específicas implantadas em todas as regiões do Estado, além de promover campanhas periódicas de combate à morte materna".

Sergipe



"* Plano de redução da mortalidade materna, infantil e fetal;

* Protocolo de vinculação da gestante da Atenção Primária à Saúde Sao serviço especializado;

* Capacitações nas regiões de saúde;

* Protocolo de aleitamento humano;

* Protocolo de pré-natal de risco habitual (em elaboração)

* Ampliação de oferta de métodos contraceptivos de longa duração;

* Guia Prático de Abordagem da Gravidez na Infância nos Serviços de

Saúde em Sergipe (em elaboração)

* Fortalecimento do Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna, infantil e fetal, com análise individual de cada óbito para identificar possíveis causas e análise de evitabilidade, com o objetivo de identificar as principais ações que precisam ser tomadas.

* Oficinas de Vigilância de Óbito para Intervenção em Saúde para médicos e equipes das de Atenção Primária;

* Por meio do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (LACEN), a SES oferece aos municípios o PROTEGE que consiste na realização dos exames sorológicos para identificar doenças nas gestantes para que possam ser tratadas de forma oportuna.

* As áreas técnicas fazem o monitoramento dos indicadores, acompanham por meio de espaços colegiados e de visitas técnicas, que acontecem de forma periódica, por meio do apoio técnico aos municípios".

