Quantas horas tem um dia em cada planeta do Sistema Solar?

Algumas poucas horas, dezenas e até centenas de dias. A duração do dia nos oito planetas que compõem o Sistema Solar é diversificada. De Mercúrio até Netuno, cada planeta leva um tempo diferente para girar em torno do próprio eixo. A seguir, confira cada uma delasNasa/Divulgação
58 dias e 16 horasReprodução Unpslash
243 dias e 26 minutosValerio Carruba/Google Gemini via Agência Fapesp
23 horas e 56 minutosDivulgação/Nasa
24 horas e 36 minutosNasa
9 horas e 55 minutosT. Müller (MPIA/HdA)
10 horas e 33 minutosPreparaenem.com/geografia/saturno
17 horas e 14 minutosNASA, ESA, CSA, STScI, Joseph DePasquale
16 horasNASA/Unsplash
