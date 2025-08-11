ASTRONOMIA

Quantas horas tem um dia em cada planeta do Sistema Solar?

Enquanto a Terra leva quase 24 horas para girar em torno do próprio eixo, outros planetas demoram dezenas ou até centenas de dias terrestres

Por Gabriel Botelho
Credit: NASA/JHUAPL/SwRI

Tempo diverso

Algumas poucas horas, dezenas e até centenas de dias. A duração do dia nos oito planetas que compõem o Sistema Solar é diversificada. De Mercúrio até Netuno, cada planeta leva um tempo diferente para girar em torno do próprio eixo. A seguir, confira cada uma delas

 Nasa/Divulgação

Mercúrio

58 dias e 16 horas

 Reprodução Unpslash

Vênus

243 dias e 26 minutos

 Valerio Carruba/Google Gemini via Agência Fapesp

Terra

23 horas e 56 minutos

 Divulgação/Nasa

Marte

24 horas e 36 minutos

 Nasa

Júpiter

9 horas e 55 minutos

 T. Müller (MPIA/HdA)

Saturno

10 horas e 33 minutos

 Preparaenem.com/geografia/saturno

Urano

17 horas e 14 minutos

 NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph DePasquale

Netuno

16 horas

 NASA/Unsplash

Agora, o robô-cobra vai a Saturno. Veja agora, por curiosidade, a descoberta de cada um dos outros planetas que fazem parte do nosso Sistema Solar.

Imagem de WikiImages por Pixabay

Veja Mais

Saiba Mais