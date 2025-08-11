Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (11/8), cinco loterias: os concursos 6797 da Quina, o 3466 da Lotofácil, o 2808 da Lotomania, 2845 da Dupla-Sena e o 731 da Super Sete
Quina: R$ 631 mil / Super Sete: R$ 5,2 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões / Lotomania: R$ 1,28 milhão / Lotofácil: R$ 1,8 milhão
05-17-18-20-45
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 7
22-23-24-27-32-43 no primeiro sorteio; 03-05-30-32-39-42 no segundo sorteio
03-11-12-15-25-26-27-31-32-39-52-57-58-65-72-74-80-83-84-97
01-05-06-07-09-10-12-15-17-18-19-21-23-24-25