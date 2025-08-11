MOTIM

Quem são os deputados que podem ser punidos por motim na Câmara

O presidente da Câmara, Hugo Motta, denunciou 14 deputados da oposição por motim e obstrução do plenário. Eles podem responder por quebra de decoro parlamentar

Por Amanda S. Feitoza
Os deputados representados são acusados de quebra de decoro parlamentar

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Acusado de desafiar a ordem de encerramento da ocupação, segurar a cadeira da presidência, recusar-se a liberá-la e simular uma agressão para criar uma narrativa de vitimização pública

Allan Garcês (PP-MA)

Acusado de ultrapassar os limites constitucionais e regimentais, quebrando o decoro parlamentar ao agir de forma deliberada, coordenada e persistente, ocupando a Mesa Diretora para impedir a instalação e o andamento das sessões plenárias

Caroline de Toni (PL-SC)

Ocupou persistentemente a Mesa Diretora, ultrapassando os limites constitucionais e regimentais e violando o decoro parlamentar ao impedir a instalação e o andamento das sessões plenárias

Marco Feliciano (PL-SP)

Acusado de ultrapassar os limites constitucionais e regimentais, cometendo clara quebra de decoro parlamentar ao agir de forma deliberada, coordenada e persistente, ocupando a Mesa Diretora para impedir a instalação e o andamento das sessões plenárias

Domingos Sávio (PL-MG)

Por meio de ações deliberadas, coordenadas e persistentes, foi acusado de ultrapassar os limites constitucionais e regimentais da atividade parlamentar, configurando clara quebra de decoro ao ocupar fisicamente a Mesa Diretora e impedir a instalação e o regular andamento das sessões plenárias

Zé Trovão (PL-SC)

Foi acusado de bloquear fisicamente o acesso de Motta à presidência, usando a perna para obstruir a escada que leva à Mesa Diretora

Carlos Jordy (PL-RJ)

Acusado de violar o decoro parlamentar ao ocupar deliberada e persistentemente a Mesa Diretora, impedindo o andamento das sessões plenárias

Marcos Pollon (PL-MS)

Acusado de impedir a retomada dos trabalhos ao ocupar a cadeira da presidência e de ofender Motta em ato público em Campo Grande

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Como um dos principais responsáveis pela ocupação da Mesa, foi acusado de bloquear a sessão e agredir o jornalista Guga Noblat, do canal ICL Notícias

Júlia Zanatta (PL-SC)

Acusada de usar a filha bebê como 'escudo' para impedir a retomada do plenário, causando exposição indevida a risco. A deputada afirma que levou a filha por estar em fase de amamentação, negando acusações

Se confirmada a quebra de decoro, os deputados podem sofrer advertências, suspensão temporária ou até perda do mandato, dependendo da gravidade

Por que isso importa?

A punição de parlamentares que obstruem o trabalho legislativo é fundamental para garantir o funcionamento democrático e o respeito às instituições

