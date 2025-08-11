Quem são os deputados que podem ser punidos por motim na Câmara

Os deputados representados são acusados de quebra de decoro parlamentarReprodução/Dep. Paulo Bilynskyj
Acusado de desafiar a ordem de encerramento da ocupação, segurar a cadeira da presidência, recusar-se a liberá-la e simular uma agressão para criar uma narrativa de vitimização públicaZeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Acusado de ultrapassar os limites constitucionais e regimentais, quebrando o decoro parlamentar ao agir de forma deliberada, coordenada e persistente, ocupando a Mesa Diretora para impedir a instalação e o andamento das sessões plenáriasCâmara dos Deputados
Ocupou persistentemente a Mesa Diretora, ultrapassando os limites constitucionais e regimentais e violando o decoro parlamentar ao impedir a instalação e o andamento das sessões plenáriasVinicius Loures/Câmara dos Deputados
Acusado de ultrapassar os limites constitucionais e regimentais, cometendo clara quebra de decoro parlamentar ao agir de forma deliberada, coordenada e persistente, ocupando a Mesa Diretora para impedir a instalação e o andamento das sessões plenáriasMarcos Oliveira/Agência Senado
Por meio de ações deliberadas, coordenadas e persistentes, foi acusado de ultrapassar os limites constitucionais e regimentais da atividade parlamentar, configurando clara quebra de decoro ao ocupar fisicamente a Mesa Diretora e impedir a instalação e o regular andamento das sessões plenáriasMario Agra/Câmara dos Deputados
Foi acusado de bloquear fisicamente o acesso de Motta à presidência, usando a perna para obstruir a escada que leva à Mesa DiretoraMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Acusado de violar o decoro parlamentar ao ocupar deliberada e persistentemente a Mesa Diretora, impedindo o andamento das sessões plenáriasBruno Spada/CÃ¢mara dos Deputados
Acusado de impedir a retomada dos trabalhos ao ocupar a cadeira da presidência e de ofender Motta em ato público em Campo GrandeMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Como um dos principais responsáveis pela ocupação da Mesa, foi acusado de bloquear a sessão e agredir o jornalista Guga Noblat, do canal ICL NotíciasBruno Spada/Câmara dos Deputados
Acusada de usar a filha bebê como 'escudo' para impedir a retomada do plenário, causando exposição indevida a risco. A deputada afirma que levou a filha por estar em fase de amamentação, negando acusaçõesVinicius Loures/Agência Câmara
Se confirmada a quebra de decoro, os deputados podem sofrer advertências, suspensão temporária ou até perda do mandato, dependendo da gravidadeEVARISTO SA/AFP
A punição de parlamentares que obstruem o trabalho legislativo é fundamental para garantir o funcionamento democrático e o respeito às instituiçõesJosé Cruz/Agência Brasil