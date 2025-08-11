Para quem não viu: Cãozinho Lulu da Pomerânia expulsa urso que invandiu casa

Um cachorro raça Lulu da Pomerânia, com pouco mais de dois quilos, colocou um urso-preto para correr em uma residência em Vancouver, cidade no oeste do Canadá. O episódio ocorreu na última segunda-feira (4/8)Reprodução / Global News
Segundo informações do portal canadense Global News, imagens vindas de câmeras de segurança da casa de Kayla Kleine, tutora do cão, registraram a cena de perseguição. O equipamento de segurança flagrou a entrada do urso na casa. Cauteloso, o animal selvagem observa o interior do local e anda, de um lado para o outro, como se analisasse o perímetro.
Momentos depois, o pequeno cachorro aparece no corredor. Em meio a latidos, avança para cima do urso sem medo. No momento em que escuta o barulho do cãozinho, identificado como Scout, o urso foge pela porta da frente e é perseguido pelo quintal.
Em entrevista ao portal canadense, Kayla afirma que deixou a porta aberta para refrescar a casa, já que o Canadá passa pelas temperaturas elevadas do verão. O urso entrou pela porta da frente e ainda comeu a comida de Scout.
As imagens das câmeras ainda mostraram Kayla numa tentativa de correr atrás do pet, enquanto gritava o nome dele. A tutora também afirma ter visto o urso em outras visitas ao quintal. Ele, no entanto, nunca havia entrado na residência.