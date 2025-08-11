Para quem não viu: Cãozinho Lulu da Pomerânia expulsa urso que invandiu casa

Flagra dentro de casa

Segundo informações do portal canadense Global News, imagens vindas de câmeras de segurança da casa de Kayla Kleine, tutora do cão, registraram a cena de perseguição. O equipamento de segurança flagrou a entrada do urso na casa. Cauteloso, o animal selvagem observa o interior do local e anda, de um lado para o outro, como se analisasse o perímetro.