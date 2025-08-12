Copa do Brasil: os confrontos das quartas de final

Athletico-PR x Corinthians

Com encontro marcado nas quartas, ambos Furacão e alvinegro paulista já foram campeões do torneio. Vencedor em 2019, o Athletico será mandante no jogo de ida, na semana de 27 de agosto. A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba. Tricampeão, o Corinthians recebe o adversário na Neo Química Arena, em São Paulo, na semana seguinte. O vencedor enfrenta um dos mineiros nas semifinais.