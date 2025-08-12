Copa do Brasil: os confrontos das quartas de final

As bolinhas escolheram, e os embates das quartas de final da Copa do Brasil estão definidos. O torneio mais rentável do país, com R$ 77,1 milhões de prêmio entregues ao vencedor, armou clássicos locais e outros encontros interestaduais nos oito confrontos remanescentes. As partidas acontecem nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. Veja-os, a seguir.Staff Images / CBF
Um dos dois clássicos das quartas será a grande rivalidade da capital mineira, Belo Horizonte. O jogo de ida entre Galo e Raposa acontecerá na Arena MRV, casa do time alvinegro, na semana do dia 27 de agosto. Na seguinte, as equipes fazem o jogo da volta, no Mineirão, onde a equipe azul é mandante.CBF/Divulgação
Com encontro marcado nas quartas, ambos Furacão e alvinegro paulista já foram campeões do torneio. Vencedor em 2019, o Athletico será mandante no jogo de ida, na semana de 27 de agosto. A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba. Tricampeão, o Corinthians recebe o adversário na Neo Química Arena, em São Paulo, na semana seguinte. O vencedor enfrenta um dos mineiros nas semifinais.Rafael Ribeiro/CBF
O terceiro confronto das quartas de final será um clássico carioca. O primeiro capítulo do chamado Clássico da Amizade acontecerá no gramado de São Januário, casa vascaína. A partida da volta, no estádio Nilton Santos, morada botafoguense, acontece na semana seguinte.Divulgação
O embate entre tricolores terá o primeira metade sediada na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto na casa do Bahia, o Tricolor de Aço, acontece na semana do dia 27 de agosto. O jogo da volta, marcado para acontecer no Maracanã, estádio do Tricolor das Laranjeiras, será na semana seguinte. O vencedor enfrenta o sobrevivente do clássico carioca entre Vasco x BotafogoCopa do Brasil / Divulgação