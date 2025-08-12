Copa do Brasil: jogos das quartas de final são definidos com dois clássicos

A Conferederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta terça-feira (12/8), o sorteio dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Entre os oitos times vivos na disputa, estão três cariocas, dois mineiros, um paulista, um baiano e um paranaense.
Os confrontos definidos são:
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Corinthians X Athletico-PR
- Vasco X Botafogo
- Fluminense x Bahia
Os times que decidirão em casa são: Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense
CBF definiu as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro como datas-base para as partidas de ida de volta das quartas de final
Confira como foi o sorteio:
Oito times disputam a próxima fase em busca do título do principal torneio do país: Athletico-PR, Atlético, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.
