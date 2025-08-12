Mega-Sena: resultados das loterias desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (12/8), cinco loterias: os concursos 2900 da Mega-Sena; o 3467 da Lotofácil; o 6798 da Quina; o 2280 da Timemania e o 1101 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 39,29 milhões / Quina: R$ 1,3 milhão / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 15 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões
33-50-54-55-59-60
11-21-42-50-60
03-13-14-19-22-24-26. O mês da sorte é 04, abril
03-18-21-24-27-43-75. O time do coração é o 23, Caxias (RS)
03-04-05-06-07-08-09-13-14-16-18-19-20-21-25