Dicas para aumentar o foco e se preparar para provas e concursos

Para aqueles que vão começar a estudar para um concurso ou provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é fundamental uma rotina de estudos, mas muitas vezes a falta de métodos para se concentrar acaba sendo um empecilhoKayo Magalhães/CB/D.A Press
A primeira dica é criar metas pequenas de aprendizado, para não ficar atordoado com o tanto que falta aprender de qualquer assunto. A ideia é dividir para conquistar, não é preciso começar com sessões de estudo muito longasReprodução/Freepik
O método consiste em anotar as informações e logo em seguida 'explicar' para uma criança imaginária em voz alta. Ao fazer isso estamos estimulando o sistema hipocampal do cérebro, responsável na formação de memórias. Ou seja, explicar em voz alta, te ajuda a guardar bem aquele conhecimentoFreepik
Fazer anotações é um jeito bom de consolidar conceitos difíceis e se concentrar. Principalmente anotar à mão, quando fazemos tal ato, ficamos livres das telas e das distrações que elas podem trazerReprodução/Freepik
Ela consiste em intercalar períodos de estudo com pequenos intervalos de descanso gerando assim uma espécie de recompensa pro cérebroTony Oliveira/Agência Brasília
O cérebro precisa de descansos para consolidar as conexões de um determinado aprendizado e para torná-lo uma memória duradoura. Em outras palavras é preciso ter cuidado para não sobrecarregar a cabeçaKayo Magalhães/CB/D.A Press
Enquanto você dorme, acontece uma espécie de 'reaprendizado' no cérebro, dormir bem também é parte crucial do processo de aprenderFreepik
Programas como o Chat GPT e outros programas de IA podem ser úteis, por exemplo, para simplificar conceitos e fazer resumos, otimizando o tempo e muitas vezes dando um ponto de largadaPixabay
É importante se livrar de possíveis distrações na hora dos estudos. É recomendado um ambiente neutro e silencioso, livre de telas e poluição sonoraReprodução
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca