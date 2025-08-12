ESTUDOS

Dicas para aumentar o foco e se preparar para provas e concursos

Confira uma lista com técnicas para evitar distrações, otimizar o tempo de estudos, manter o ânimo e até mesmo usar a inteligência artificial

Por Júlio Noronha*
Concursos e provas

Para aqueles que vão começar a estudar para um concurso ou provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é fundamental uma rotina de estudos, mas muitas vezes a falta de métodos para se concentrar acaba sendo um empecilho

Pequenas metas

A primeira dica é criar metas pequenas de aprendizado, para não ficar atordoado com o tanto que falta aprender de qualquer assunto. A ideia é dividir para conquistar, não é preciso começar com sessões de estudo muito longas

Explicar 'para uma criança'

O método consiste em anotar as informações e logo em seguida 'explicar' para uma criança imaginária em voz alta. Ao fazer isso estamos estimulando o sistema hipocampal do cérebro, responsável na formação de memórias. Ou seja, explicar em voz alta, te ajuda a guardar bem aquele conhecimento

Anotar

Fazer anotações é um jeito bom de consolidar conceitos difíceis e se concentrar. Principalmente anotar à mão, quando fazemos tal ato, ficamos livres das telas e das distrações que elas podem trazer

Descanso e recompensa

Ela consiste em intercalar períodos de estudo com pequenos intervalos de descanso gerando assim uma espécie de recompensa pro cérebro

Dar tempo ao cérebro

O cérebro precisa de descansos para consolidar as conexões de um determinado aprendizado e para torná-lo uma memória duradoura. Em outras palavras é preciso ter cuidado para não sobrecarregar a cabeça

Dormir

Enquanto você dorme, acontece uma espécie de 'reaprendizado' no cérebro, dormir bem também é parte crucial do processo de aprender

Inteligência artificial

Programas como o Chat GPT e outros programas de IA podem ser úteis, por exemplo, para simplificar conceitos e fazer resumos, otimizando o tempo e muitas vezes dando um ponto de largada

Distrações

É importante se livrar de possíveis distrações na hora dos estudos. É recomendado um ambiente neutro e silencioso, livre de telas e poluição sonora

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

