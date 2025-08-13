Saiba os perigos de comer maionese estragada

No capítulo da novela 'Vale tudo' exibido nesta terça-feira (12/08) pela TV Globo, a 'cena da maionese' chamou a atenção do público. No episódio em questão, a maionese do restaurante de Raquel Acioli (Taís Araújo) é contaminada intencionalmenteGlobo/Fábio Rocha
Apesar de na novela o alimento ter sido sabotado, na vida real, o consumo do alimento estragado fora da ficção pode resultar em problemas graveswikimedia commons
Segundo a nutricionista e conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1) Lorrane Pienaro, os riscos da ingestão de maionese contaminada existem, especialmente a caseira, que por vezes é preparada com ovos crus e mantida fora da refrigeraçãoHeute/Divulgação
Segundo Lorrane, bactérias como a salmonella podem se proliferar na maionese caseira quando mantida em temperatura ambiente. 'Para essas bactérias, é um ambiente perfeito para se multiplicarem. O consumo da maionese contaminada pode causar sintomas que vão desde o desconforto intestinal a quadros graves de intoxicação alimentar, exigindo até mesmo internação hospitalar,' explica a nutricionistaReprodução/instagram/@cheffilipeduarte
É necessário também acender o alerta com as maioneses presentes em restaurantes, onde muitas vezes não se sabe a procedência do alimentoreprodução/instagram/@tachohamburgueria
Em casos de preparo caseiro, a nutricionista alerta para a importância de manter o alimento sempre refrigerado e consumi-lo logo após o preparo. É importante garantir que o alimento não fique exposto em temperatura ambiente por mais de duas horasReprodução/instagram/@patriciahopf
O trabalho dos nutricionistas é fundamental para orientar e garantir que os alimentos cheguem às mesas da população com qualidade e segurança. 'Manter alimentos refrigerados, respeitar os prazos de validade e seguir práticas de higiene são atitudes simples que evitam transtornos para saúde,' destaca Lorranereprodução/instagram/@patriciahopf
