ALIMENTAÇÃO

Saiba os perigos de comer maionese estragada

'O alimento sem o preparo correto pode causar graves intoxicações', alerta especialista

Por Júlio Noronha*
Divulgação

Novela

No capítulo da novela 'Vale tudo' exibido nesta terça-feira (12/08) pela TV Globo, a 'cena da maionese' chamou a atenção do público. No episódio em questão, a maionese do restaurante de Raquel Acioli (Taís Araújo) é contaminada intencionalmente

 Globo/Fábio Rocha

Vida real

Apesar de na novela o alimento ter sido sabotado, na vida real, o consumo do alimento estragado fora da ficção pode resultar em problemas graves

wikimedia commons

Alerta

Segundo a nutricionista e conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1) Lorrane Pienaro, os riscos da ingestão de maionese contaminada existem, especialmente a caseira, que por vezes é preparada com ovos crus e mantida fora da refrigeração

 Heute/Divulgação

Bactérias

Segundo Lorrane, bactérias como a salmonella podem se proliferar na maionese caseira quando mantida em temperatura ambiente. 'Para essas bactérias, é um ambiente perfeito para se multiplicarem. O consumo da maionese contaminada pode causar sintomas que vão desde o desconforto intestinal a quadros graves de intoxicação alimentar, exigindo até mesmo internação hospitalar,' explica a nutricionista

 Reprodução/instagram/@cheffilipeduarte

Restaurantes

É necessário também acender o alerta com as maioneses presentes em restaurantes, onde muitas vezes não se sabe a procedência do alimento

 reprodução/instagram/@tachohamburgueria

Dicas

Em casos de preparo caseiro, a nutricionista alerta para a importância de manter o alimento sempre refrigerado e consumi-lo logo após o preparo. É importante garantir que o alimento não fique exposto em temperatura ambiente por mais de duas horas

 Reprodução/instagram/@patriciahopf

Prevenção

O trabalho dos nutricionistas é fundamental para orientar e garantir que os alimentos cheguem às mesas da população com qualidade e segurança. 'Manter alimentos refrigerados, respeitar os prazos de validade e seguir práticas de higiene são atitudes simples que evitam transtornos para saúde,' destaca Lorrane

 reprodução/instagram/@patriciahopf

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais