Saiba os perigos de comer maionese estragada

Bactérias

Segundo Lorrane, bactérias como a salmonella podem se proliferar na maionese caseira quando mantida em temperatura ambiente. 'Para essas bactérias, é um ambiente perfeito para se multiplicarem. O consumo da maionese contaminada pode causar sintomas que vão desde o desconforto intestinal a quadros graves de intoxicação alimentar, exigindo até mesmo internação hospitalar,' explica a nutricionista